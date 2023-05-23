Bağışıklığı kalkana dönüştürüyor! Haftada iki fincan yetiyor: Hastalıkları unutturan "süper besin"

Bağışıklığınızı güçlendirmek için öncelikle beslenmenizi iyileştirme gerekliliğini hemen hepimiz biliyoruz. Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nde bütünleştirici tıp uzmanı olan Dr. Gary E. Deng, bağışıklık hücrelerinin düzgün çalışması için belirli besinlere ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
Nutrients dergisinde 2019'da yayınlanan bir makaleye göre, bu besinler kritik hücresel reaksiyonları tetikleyerek, bağışıklık hücrelerine enerji sağlayarak veya zararlı moleküllerle savaşarak işe yarayabilir. İşte bağışıklık sistemini düzenleyen o besinler…
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Kalp sağlığını ve beyin fonksiyonunu desteklemelerinin yanı sıra lahana, ıspanak, pazı ve roka gibi yeşil yapraklı sebzeler sağlıklı bir bağışıklık sistemini de desteklliyor. Özellikle C ve K vitamini açısından da zengin olması, bu besinleri adeta süper besine dönüştürüyor.
Yeşil yapraklı sebzelerdeki diğer bağışıklık yanlısı besinler arasında beta-karoten ve folat, B9 vitamini bulunur. Yeşil yapraklı sebzelerin faydalarından yararlanmak için günde en az iki fincan hedeflemeniz gerekiyor.
PROBİYOTİK BESİNLER
Bağırsak sağlığı söz konusu olduğunda yoğurt, kefir, lahana turşusu gibi probiyotik besinler oldukça etkilidir. Bağırsak işlevi bağışıklığa bağlı olması sebebiyle probiyotikler açısından zengin beslenmek, büyük bir fayda sağlıyor.
Dr. Deng, probiyotik gıdalardaki "iyi" bakterilerin bağırsak astarındaki bağışıklık hücrelerini güçlendirdiğini açıklıyor ve bu mikropların aynı zamanda gıdaları metabolize ederek vücudun başka türlü elde edemeyeceği besinleri ürettiğini de belirtiyor. Optimum bağışıklık destekleyici faydalar için Dr. Deng, diyetinize haftada iki ila üç kez probiyotik gıdalar eklemenizi öneriyor.
TURUNÇGİLLER
Portakal ve greyfurt gibi turunçgiller C vitamini yönünden oldukça zengin. Geiger, bu besinin, hastalıklarla savaşan beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik ettiğini, bu nedenle birinci sınıf bir bağışıklık işlevi için gerekli olduğunu belirtiyor.
ÇİLEK
Bağışıklığı güçlendirici gıdalar arasında çilek, yaban mersini ve ahududu gibi meyveler sayesinde en iyi koruyucu kalkana sahip olabilirsiniz. Dr. Deng'e göre, bu meyveler, sağlıklı hücreleri zararlı moleküllerden korumaya yardımcı olan antioksidanlar açısından yüksektir.
Orman meyveleri ayrıca, temel bir bağışıklık besin maddesi olan C vitamini (özellikle çilek) ve sindirim sistemindeki "iyi" bakterileri destekleyen lif yönünden de oldukça zengin.
Haftada iki yarım fincan çilek porsiyonu hedefleyin, bu meyveli pişmiş yulaf ezmesi ve smoothie kaseleri gibi lezzetli yiyeceklerle yapılması kolaydır.
YAĞSIZ PROTEİN KAYNAKLARI
Bitkisel gıdalardan alınan vitaminler ve antioksidanlar genellikle bağışıklık işleviyle ilişkilendirilse de, protein tüketimi de bir o kadar önem taşıyor. Geiger, proteinin vücudun dokuları ve kasları onarmasına, antikorlar oluşturmasına ve bağışıklık işlevi için gerekli amino asitlerin sentezlenmesine yardımcıolduğunu belirtiyor.
En sağlıklı seçenekler, yağ oranı düşük veya yağsız proteinler olarak nitelendiriliyor. Örneğin; tofu, baklagiller, mercimek, derisi alınmış tavuk veya hindi, balıklar bu listede en kaliteli protein kaynakları arasında yerini alıyor.
YEŞİL ÇAY
Tüketilmesi en kolay gıdalardan biri olarak yeşil çay, birkaç yudumda bağışıklık sisteminiz güçelndirebilir. Tazeleyici etkisinin yanı sıra içeriğindeki epigallocatechin gallate adı verilen bitkli bileşiği dahil olmak üzere çeşitli antioksidanlara sahiptir.
Geiger, bu bileşiğin vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya ve işlevi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Yeşil çayı, sıcak veya soğuk olarak tüketebilirsiniz.