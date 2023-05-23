Bağışıklığı kalkana dönüştürüyor! Haftada iki fincan yetiyor: Hastalıkları unutturan "süper besin"

Bitkisel gıdalardan alınan vitaminler ve antioksidanlar genellikle bağışıklık işleviyle ilişkilendirilse de, protein tüketimi de bir o kadar önem taşıyor. Geiger, proteinin vücudun dokuları ve kasları onarmasına, antikorlar oluşturmasına ve bağışıklık işlevi için gerekli amino asitlerin sentezlenmesine yardımcıolduğunu belirtiyor.

En sağlıklı seçenekler, yağ oranı düşük veya yağsız proteinler olarak nitelendiriliyor. Örneğin; tofu, baklagiller, mercimek, derisi alınmış tavuk veya hindi, balıklar bu listede en kaliteli protein kaynakları arasında yerini alıyor.

YEŞİL ÇAY

Tüketilmesi en kolay gıdalardan biri olarak yeşil çay, birkaç yudumda bağışıklık sisteminiz güçelndirebilir. Tazeleyici etkisinin yanı sıra içeriğindeki epigallocatechin gallate adı verilen bitkli bileşiği dahil olmak üzere çeşitli antioksidanlara sahiptir.

Geiger, bu bileşiğin vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya ve işlevi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Yeşil çayı, sıcak veya soğuk olarak tüketebilirsiniz.