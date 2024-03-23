Bağışıklık sistemini çelik gibi yapan formül: "Kokuların gücünden faydalanın..."



"Bir başka önemli uçucu yağ olan Frankincense, yüksek miktarda içerdiği pinen'den dolayı bağışıklık sistemini güçlendirirken, limonen ve linalool ile sakinleştirici, kaygıyı hafifletici etkisi ile öne çıkıyor. Olmazsa olmazlardan bir diğeri kekik uçucu yağı timol ve karvakrol içeriğinden dolayı enfeksiyon önleyici etkisi öne çıkıyor. Genellikle doğal soğuk algınlığı ve grip ilaçlarında kullanılan Okaliptüs uçucu yağı solunum yollarınızı temizlemeye ve enfeksiyonu önlemeye yardımcı olabilecek harika bir dekonjestandır."



"Saymakla bitmeyen faydalarından yararlanmak için lavanta uçucu yağı, kullanmalısınız. Bolca linalool, linalil asetat içerdiğinden dolayı, stresi hafifletme yeteneği yüksektir ki bu genellikle bağışıklık sistemi sağlığını geliştirmede en büyük faktörlerden biridir. Stresi hafifletmenin yanı sıra lavanta, genellikle hücre hasarı, hastalık ve yaşlanmayla ilişkilendirilen serbest radikalleri sistemimizden uzaklaştıran antioksidanlarla doludur. Limon içerdiği vitamin ve minerallerin bolluğu nedeniyle vücudun detoksifikasyonu için kullanılabilecek harika bir yağdır. Ayrıca bağışıklık sistemine yardımcı olmasının yanı sıra bolca limonen bileşenine sahip olduğundan dolayı, ruh halinizi iyileştirmek ve odaklanmanızı keskinleştirmek için de kullanılabilir."



"Tıbbi nane uçucu yağı, kendine özgü kokusunu ve serinletici etkisini veren yüksek düzeyde mentol içerir. Mentolün antiviral, antibakteriyel ve antiinflamatuar özelliklere sahip olduğu bilimsel olarak gösterilmiştir, bu da onu bağışıklık sistemini güçlendirmek için mükemmel bir seçim haline getirir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmasının ana yollarından biri solunum fonksiyonunu iyileştirmektir."