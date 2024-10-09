Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor! Uzman uyardı: "Hastalıkları önlemek için mutlaka..."

Öncelikle giyinme ve beslenmenin dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu kaydeden Işıkoğlu, kapalı ve kalabalık alanlarda uzun süre kalınmaması, evlerin kısa süreli de olsa havalandırılması, ellerin bol su ve sabun ile yıkanması, hasta kişilerle sosyal mesafeyi bulundurulması önerilerinde bulundu.

Doğru beslenmenin hastalıklardan korunmadaki etkisinin büyük olduğunu vurgulayan Işıkoğlu, öncelikle doğru, dengeli beslenmenin işin ilk noktası olduğunu, kış mevsiminde gözden kaçan egzersiz ve spor ile metabolizma artırıp vücut direncini artırmanın önemli olduğunun altını çizdi.

Bol su tüketimi, başta C vitamini olmak üzere iyi bir vitamin-mineral desteğinin vücudu hastalıklara karşı koruyacağına işaret eden Işıkoğlu, şunları kaydetti:

"Düzenli ve yeterli uyku ise yine bağışıklık sistemini destekleyecek ve vücudun stres seviyesini azaltacaktır. Sigaranın, bağışıklık sistemi üzerinde negatif etkisi var. Sigara içmek, hem bu dönemde gelişen sağlık problemlerinin tetikleyicisi. Sigara tüketiminden uzaklaşmamız, mümkünse dumanlı yer ve mekanlarda bulunmamalıyız.Bir diğer önemli konu da risk grubunda olan hastaların ve yakınlarının grip ve zatürre aşılarını muhakkak olması. Enfeksiyon belirtisi olan kişilerin en kısa sürede doktorlarına başvurmaları, kış dönemi öncesi bağışıklıklarını desteklemek için gerekli mineral-vitaminleri öğrenmek adına check-up'ların ihmal etmemelerini de öneriyoruz."