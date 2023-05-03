Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için böyle uyuyun! Yatmadan önce...

Doğru beslenme ile bedeninizi alkali hale getirdikten sonra akşam yediğiniz çiğ sebzeler sizi rahatsız etmeyecektir. Uykuya geçmeden 1-2 saat önce papatya, lavanta sarı kantaron, kediotu içmek sakin ve kaliteli uyku süreci geçirmenize yardımcı olacaktır.

SAĞLIKLI UYKU İÇİN NELER YAPILMALI?

Uyuduğunuz odada ışık olmaması oldukça önemlidir. Melatonin gündüz ve gece ritminin kontrolünde ışığa yanıt olarak oluşur ve karanlıkta kan dolaşımına salınır.

Melatonin; beynimizde yer alan epifiz adlı salgı bezinden üretilen bir hormondur. Melatonin hormonun salgılanması, gün içerisinde değişkenlik gösterir. Işığın fazla olduğu gündüz saatlerinde gözlerin ışığı algılar ve epifiz salgısı azalır; ışığın azaldığı gece saatlerinde ise, melatonin üretimi artar ve etkisini gösterir. Uyku alışkanlığına göre herkesin melatonin düzeyi birbirinden farklıdır. Melatonin salgılanması bulunulan ortam ışığı ile ilişkilidir ve melatonin seviyesinin maksimuma olabilmesi için uyuduğunuz odanın karanlık olması; telefon, tablet ve bilgisayar gibi mavi ışık yayan cihazların yatmadan önce kullanılmaması ve gerekirse uyku gözlüğü kullanılması fazlasıyla yararlı olacaktır.

Melatonin yapımını organik soya fasülyesi, avokado, ay çiçeği, kaju, muz, çilek ve hurma arttırmaktadır. Ayrıca B12, folik asit, çinko, magnezyum da oldukça önemlidir.