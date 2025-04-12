Bahar aylarında şifaya erişeceğiniz o liste!

Uzman Diyetisyeni Betül Merd, bahar aylarında bağışıklık sistemlerini desteklemenin ve enerji seviyesinin korunması için beslenmenin çok önemli olduğunu söyleyerek, "Antioksidan açısından zengin gıdalar vücudu arındırır ve bağışıklığı güçlendirir" dedi.

İHA Giriş Tarihi: 12.04.2025 08:56 PAYLAŞ ABONE OL

Baharda mevsim sebze ve meyvelerinin tüketiminin önemli olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyeni Betül Merd, "Bahar aylarında nasıl beslenmeliyiz, üzerimizde oluşturmuş olduğu yorgunlukları nasıl atabiliriz gibi sorularla çok fazla karşılaşıyoruz bu dönemde. Bahar aylarında bağışıklık sistemlerimizi desteklemek, enerji seviyemizi korumak ve bahar yorgunluğunu önlemek için beslenmeye dikkat etmek önemli."

"Mevsim sebze ve meyvelerinin tüketimi çok önemli diyoruz bu dönemde. Bahar mevsimi de taze yeşillikler, enginar ve kuşkonmaz gibi besinlerin en bol olduğu dönemlerdir. Antioksidan açısından zengin olan bu gıdalar vücudu arındırır ve bağışıklığı güçlendirir. Su tüketimine çok dikkat etmeliyiz. Kıştan çıkan vücut toksinleri atmak ve metabolizmayı hızlandırmak için suya daha fazla ihtiyaç duyuyor. Günde en az 2-2,5 litre su içmek bahar yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur" dedi.