Baldır Neresi? Alt ve Üst Baldır Bacağın Neresinde Bulunuyor?

Baldır neresi araştırmanızda vücudun bölümleri ile ilgili kroki ve çizimleri de inceleyebilirsiniz. Baldır bacağın neresinde, bu şemalarda görmeniz mümkündür. Bu kapsamda baldır ve bacağın yerlerini de tam olarak görebilirsiniz. Baldır neresi bacak neresi? Baldır kısmının zaman zaman ağrımasının kronik sebepleri olabileceği gibi çeşitli hastalıklardan kaynaklı da bu durum oluşabilir. Baldır ağrısı neden olur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Baldır Neresi?

Baldır neresi sorusunu araştırırken öncelikle baldır kelimesinin kelime anlamı üzerinde durulmalıdır. TDK kaynaklarında baldırın hangi kısım olduğu tarif edilmiştir. Bu tanıma göre bacağın diz kısmından ayak bileğine kadar olan kısmının arka tarafı baldır olarak tanımlanmıştır.

Baldırın nerede olduğunu anlamak için ayak topuğundan başlayarak tanım yapılması çok daha uygundur. Ayak topuğundan dizin arka kısmına kadar olan bölüm vücudun baldır kısmıdır. Baldır kısmında çok sayıda kas bulunur. Bu kaslar diz bağlarının desteklenmesi açısından çok önemli göreve sahiptir. Söz konusu kaslar aynı zamanda dizin darbelere karşı dayanıklı olmasını da sağlar.

Baldır Ağrısı Neden Olur?

Baldır ağrılarının farklı nedenleri olabilir. Özellikle kadınlar yaygın şekilde baldır ağrısı çeker. Bu ağrıların en büyük nedeni kadınların topuklu ayakkabı giymesidir. Topuklu ayakkabılardan kaynaklı olarak baldır kasları güçsüzleşir bu da ağrıya neden olur.

Baldır ağrısının bir nedeni de ağır sportif aktivitelerdir. Futbol, basketbol, voleybol gibi hareketli sporlardan kaynaklı olarak baldır kasları yorulur. Bu da ağrı yaşanmasına neden olur.