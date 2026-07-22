Baldırda başlayan o kramplara dikkat! Meğer vücut bu şekilde alarm veriyormuş

HASTALARIN YÜZDE 95'İ AMELİYATSIZ TEDAVİ EDİLEBİLİYOR

Gelişen teknoloji sayesinde bacak damar tıkanıklıklarının büyük bölümünün ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Köksal, "Günümüzde bacak atardamar tıkanıklıklarının yaklaşık yüzde 95'ini anjiyografik yöntemlerle başarılı şekilde açabiliyoruz. Ancak ileri evre hastalarda ya da özellikle diyabet hastalarında anjiyo ile cerrahi yöntemleri birlikte planlayabiliyoruz. Tedavinin başarısı için en önemli şart ise sigara ve tüm tütün ürünlerinin tamamen bırakılmasıdır. Sigara kullanılmaya devam edildiğinde yapılan stent ya da diğer girişimsel işlemler yeniden tıkanma riski taşır" ifadelerini kullandı.