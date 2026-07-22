Baldırda başlayan o kramplara dikkat! Meğer vücut bu şekilde alarm veriyormuş

Yürürken sık sık durup vitrinlere bakma ihtiyacı hissediyorsanız bunun nedeni sadece alışveriş merakı olmayabilir. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, özellikle sigara kullanan, diyabet ve yüksek tansiyon hastalarında görülen "vitrin hastalığının" bacak damar tıkanıklığının önemli bir belirtisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Köksal, "Yürümeyle başlayan, dinlenince geçen baldır ağrısını hafife almayın. Günümüzde bacak damar tıkanıklıklarının büyük bölümünü anjiyografik yöntemlerle ameliyatsız tedavi edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
VİTRİN HASTALIĞI DAMAR TIKANIKLIĞININ İLK İŞARETİ
Yürürken kısa mesafede ortaya çıkan baldır ağrısının bacak atardamar tıkanıklığının en önemli belirtilerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Cengiz Köksal, bu durumun halk arasında "vitrin hastalığı" olarak bilindiğini söyledi. Prof. Dr. Köksal, "Hasta yaklaşık 50-100 metre yürüdükten sonra baldırında şiddetli kramp hisseder ve durmak zorunda kalır. Ağrı geçene kadar da çoğu zaman vitrinlere bakıyormuş gibi davranır. Ağrı geçince yürümeye devam eder, kısa süre sonra aynı şikâyet tekrarlar. Bu nedenle özellikle 50 yaş üzerindeki bireylerde bu belirti mutlaka ciddiye alınmalıdır" dedi.
SİGARA EN BÜYÜK RİSK FAKTÖRÜ
Bacak damar tıkanıklığının en sık sigara kullanan, diyabet ve yüksek tansiyon hastalarında görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Köksal, "Yürümekle başlayan ve dinlenince geçen baldır ağrısı yaşayan kişilerin mutlaka kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurması gerekir. Erken dönemde yapılan değerlendirmelerle damar darlıkları tespit edilerek uygun tedavi planlanabilir. Özellikle sigara kullanımı hastalığın ilerlemesini hızlandıran en önemli risk faktörlerinden biridir" diye konuştu.
HASTALARIN YÜZDE 95'İ AMELİYATSIZ TEDAVİ EDİLEBİLİYOR
Gelişen teknoloji sayesinde bacak damar tıkanıklıklarının büyük bölümünün ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Köksal, "Günümüzde bacak atardamar tıkanıklıklarının yaklaşık yüzde 95'ini anjiyografik yöntemlerle başarılı şekilde açabiliyoruz. Ancak ileri evre hastalarda ya da özellikle diyabet hastalarında anjiyo ile cerrahi yöntemleri birlikte planlayabiliyoruz. Tedavinin başarısı için en önemli şart ise sigara ve tüm tütün ürünlerinin tamamen bırakılmasıdır. Sigara kullanılmaya devam edildiğinde yapılan stent ya da diğer girişimsel işlemler yeniden tıkanma riski taşır" ifadelerini kullandı.