Balın içerisine ekleyip yerseniz şifa oluyor! Halsizliği tamamen ortadan kaldırıp enerjik uyanmak için...

BALIN FAYDALARI

KANSERE KARŞI KORUYUCUDUR

İçerisinde farklı pek çok antioksidan barındıran bal, meyve ve sebzeler kadar faydalıdır.Antioksidanlar ise serbest radikallerin yol açtığı kanser gibi hastalıklara yol açan hücre hasarının da önüne geçer. Serbest radikaller aynı zamanda yaşlanma sürecini hızlandırır, kronik rahatsızlıklarına neden olur ve bal bunun önüne geçer.