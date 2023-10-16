Balkabağının inanamayacağınız 6 faydası!

Balkabağı içeriğindeki vitamin, mineral ve antioksidan içeren yapısı sayesinde adeta sonbaharın sağlık deposuna dönüşüyor. Düzenli olarak bu mevsimde tüketebileceğiniz bu besin, hem kendisi hem çekirdeğiyle birçok fayda sağlıyor. İşte o faydalar…
LİF DESTEĞİ SAĞLAR
İçeriğindeki yüksek lif oranı sayesinde düzenli bir bağırsak sağlığına, düşen kolesterol değerlerine ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Üstelik uzun süre de tok tutabilme kapasitesine sahiptir. Balkabağı, "prebiyotik lif" için denilen bir yapıya sahiptir ve bu durum, bağırsaklardaki en iyi sindirimi sağlayabilecek ve bağırsak fonksiyonunu destekleyecek iyi bakterileri besler.
Current Developments in Nutrition dergisinde yayınlanan bir rapora göre , bağırsak sağlığının yanı sıra prebiyotik lifler kalsiyum emilimine, alerji riskinin azaltılmasına ve bağışıklığın iyileştirilmesine de yardımcı olabilir.
CİLT SAĞLIĞINI İYİLEŞTİREBİLİR
İçeriğinde A, C ve E vitamini gibi cildi destekleyecek üç farklı vitamini içeren balkabağı, A vitaminine dönüşen beta karoten ile cilde zararlı UV ışınlarından koruyabilir. C vitamini ise kolajen üretimini, cildin nemlenmesini sağlar ve E vitamini ise güçlü bir antioksidan görevi görür.
GÖZ SAĞLIĞINI DESTEKLER
balkabağı, ona zengin turuncu rengini veren ve aynı zamanda göz sağlığınıza fayda sağlayan bir bileşik olan beta-karoten adı verilen özel bir antioksidan içerir. A vitaminine dönüşen beta-karoten, göz sağlığının korunmasında oldukça önemli bir rol oynuyor. Balkabağı aynı zamanda yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt riskinin azalmasıyla bağlantılı iki bileşik olan lutein ve zeaksantin'in de en iyi kaynaklarından biridir.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR
Balkabağının yüksek A ve C vitaminleri nedeniyle bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olduğu bilinen bir sebzedir. Balkabağı, antioksidan bakımından zengindir ve hepsi bağışıklık sistemimizi farklı şekillerde güçlendirmeye yardımcı olan A ve C vitaminleri yönünden oldukça zengindir.
POTASYUM KAYNAKLARINDAN BİRİDİR
Bir fincan balkabağı porsiyonunda yaklaşık 500 mikrogram potasyum alırsınız. Günlük alınmas gereken 4.700 mikrogram olduğu düşünüldüğünde, önemli bir destekçi olarak balkabağı tüketebilirsiniz. Balkabağı aynı zamanda vücudunuzun sağlıklı kan basıncını, normal kalp atışını ve kas fonksiyonunu, kemik sağlığını desteklemek için ihtiyaç duyduğu bir potasyum kaynağıdır.
KALP SAĞLIĞINA FAYDA SAĞLAR
Balkabağında bulunan vitamin ve antioksidanların kombinasyonuna baktığınızda, bu özelliklerin kalp sağlığınız için mükemmel karışımı oluşturacak şekilde harmanlandığını fark edebilirsiniz.İçeriğindeki potasyum ile kan damarlarınızdaki baskıyı hafifletebilir, lif içeriği ise damarlarda tıkanmaları engelleyebilir.