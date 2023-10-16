Balkabağının inanamayacağınız 6 faydası!

Balkabağı içeriğindeki vitamin, mineral ve antioksidan içeren yapısı sayesinde adeta sonbaharın sağlık deposuna dönüşüyor. Düzenli olarak bu mevsimde tüketebileceğiniz bu besin, hem kendisi hem çekirdeğiyle birçok fayda sağlıyor. İşte o faydalar…

LİF DESTEĞİ SAĞLAR

İçeriğindeki yüksek lif oranı sayesinde düzenli bir bağırsak sağlığına, düşen kolesterol değerlerine ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Üstelik uzun süre de tok tutabilme kapasitesine sahiptir. Balkabağı, "prebiyotik lif" için denilen bir yapıya sahiptir ve bu durum, bağırsaklardaki en iyi sindirimi sağlayabilecek ve bağırsak fonksiyonunu destekleyecek iyi bakterileri besler.

Current Developments in Nutrition dergisinde yayınlanan bir rapora göre , bağırsak sağlığının yanı sıra prebiyotik lifler kalsiyum emilimine, alerji riskinin azaltılmasına ve bağışıklığın iyileştirilmesine de yardımcı olabilir.