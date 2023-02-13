Baş ağrısına ilaçsız çözüm! Ağrıyı geçiren mucize...

Baş ağrısı ya da migren atakları nedeniyle sık sık ilaç kullananlara karşın önerilerde bulunan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, özellikle ayda 3 veya 4'ten fazla baş ağrısı yaşayanlar için bu yöntemi tavsiye etti. Çok sık ilaç kullanımının hastalarda daha fazla baş ağrısına neden olabileceğini söyleyen Demirel, bunun engellenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

DHA Giriş Tarihi: 13.02.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 11:16 PAYLAŞ ABONE OL

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, 'soğuk baş ağrısı' diye bir kavram olduğunu belirterek, "Özellikle soğuk havalarda, soğuk bir şeyler yenmesiyle, dışarıdan soğuğa maruz kalınca ya da soğuk suya dalmakla tetiklenebilen genellikle tek taraflı saplanıcı, göz arkası, alın ve şakaklarda bir baş ağrısı oluyor. Soğuktan korunarak engellenebilecek bir baş ağrısı. Soğuk baş ağrısı migreni tetikleyebilir.

Migren hastalarını birçok hava değişimi etkileyebiliyor. Soğuk havanın migreni nasıl tetiklediği tam olarak bilinmiyor ama beyindeki kimyasal dengeleri değiştirdiği düşünülüyor. Soğuk havada sinüzit baş ağrısı diğer baş ağrılarıyla çok karışmakta. Sinüzitin daha değişik klinik bulguları mevcut. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, ses değişikliği ve yüzde dolgunluk olabiliyor.