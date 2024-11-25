Baş ağrısını anında hafifletiyor! Tüketen ağrı nedir bilmiyor...

Kafa bölgesinde hissedilen ağrı ya da rahatsızlık hissi olan baş ağrısı ile ilgili 'basit bir ağrı' deyip geçmemek gerektiğinin vurgusunu yapan uzman, altında yatan sorunların araştırılması gerektiğini ifade etti. İşte uzmanından baş ağrısı ile ilgili önemli bilgiler...

Algoloji Uzmanı Dr. Navid Atarod, baş ağrısının türleri ile ilgili, "Migren zonklayıcı ağrıya, bulantıya ve ışığa karşı hassasiyete neden olabilir. Küme baş ağrıları ise genellikle göz çevresinde şiddetli ağrıyla birlikte göz yaşarması ve kızarıklık yapar. İkincil baş ağrılarında ise şiddetli ve dayanılmaz baş ağrıları ortaya çıkar. Bazen görme bozukluğu, konuşma bozukluğu, güçsüzlük, bilinç bulanıklığı, ateş ve durmayan bulantı ve kusma bu ağrılara eşlik edebilir" dedi.