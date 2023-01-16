Baş ağrısıyla birlikte oluşan bu durum tehlikeli bir durumun sinyali...

Oluşan bütün baş ağrıları aynı tarz değildir. Dayanılması güç veya hafif ağrılar olabilir. Ağrılar gün içinde birçok kez oluşabileceği gibi ayda sadece 1 defa da meydana gelebilir. Ağrı 1 saat veya günlerce devam edebilir. Baş ağrıları başın iki tarafını ya da tek tarafını etkileyebilir.



Op.Dr. İsmail Bozkurt ,''Baş ağrısında yukarıdaki belirtilere dikkat edilmesi ve belirtiler varsa zaman kaybetmeden Uzman doktora gidilmelidir.Beyin cerrahisi açısından ise hastalarımızın baş ağrısı sonrası en çok endişe ettiği durum beyin tümörüdür. Bu hastalarımızda genellikle uyarıcı işaret, sabah uyanıldığında şiddetli olan bulantı hissi ve kusma. Genellikle kusma sonrası da rahatlama gözlemlenir. Bunun sebebi ise, beyin tümörlerinde kafa içi basıncında artış meydana gelir. Gece boyunca oksijen seviyemiz düştüğü için beyin kan akımı artar. Bu da var olan artmış kafa içi basıncında daha da şiddetlenmeye sebep olur ve ciddi bulantı hissi yaratır.''dedi.