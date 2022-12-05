Baş çatlatan ağrılara kesin çözüm! Bir damlasını şakaklara sürüp bekleyin...

Dayanılmaz ve geçmek bilmeyen baş ağrıları, insanı huzursuz eden durumlardan biri oluyor. Peki bu ağrılardan nasıl kurtulabiliriz? Baş ağrısını hızlı bir şekilde geçiren bu yöntem, hayatınızı kurtaracak. İlaca gerek kalmadan, doğal yöntemlerle ne ağrı ne de sızı kalacak. İşte detayları geliyor…

Giriş Tarihi: 05.12.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 09:25 PAYLAŞ ABONE OL

Yapılan araştırmalarda belirli uçucu yağların baş ağrısını geçirmek gibi sağlığa faydalı olduğu ortaya çıktı. Özellikle migreniniz varsa bu yağı mutlaka kullanın. Baş ağrınızı hafifletecek, daha huzurlu olmanızı sağlayacak. Gelin bu yağların neler olduğuna bir bakalım.

ESANSİYEL YAĞLAR AĞRILARA OLDUKÇA ETKİ EDİYOR Esansiyel yağlar, yapraklardan, gövdelerden, çiçeklerden, kabuklardan, köklerden veya diğer bitki elementlerinden yapılan konsantre sıvılardır. Aromaterapi genellikle stresi azaltmak ve duyusal uyaranlar (koku) yoluyla dolaşımı iyileştirmek gibi sağlık yararları sağlayabilen esansiyel yağları içerir. Bu esansiyel yağlar, baş ağrısı veya migren gibi belirli durumların tedavisine bile yardımcı olabilir.