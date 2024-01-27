Baş çatlatan ağrılardan uzak durmanın formülü! Sofranızdan uzak tutun...





ÇİKOLATA DA SUÇLU

Bir de migreni tetikleyen yiyecekler var. Migreni tetikleyen yiyeceklerin, kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini belirten Prof. Dr. Kütükçü, şunlara dikkat çekti: "Migrenin olumsuz yönde etkilenmesine neden olan bir diğer faktör yiyecekler. Özellikle çikolatalar, kabuklu kuruyemişler, baharatlar, deniz ürünleri, aspartam gibi katkı maddeleri, peynir, salam, sucuk, sosis ve hatta bazı hastalarda meyve ve sebzeler bile migreni tetikleyebiliyor. Migren ağrısını tetikleyebilen veya arttırabilen yiyecekler her hastada farklılık gösterebilir. Dolayısıyla kişinin ağrısını tetikleyen nedeni kendi belirleyip bu nedene yönelik olarak önlemler alması gerekiyor."





İYİ BİR UYKU DÜZENİ ŞART

Uykunun migreni tetikleyen en önemli etkenlerden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kütükçü, "Az uyku kadar fazla uyku da migreni tetikleyebilir. Bu nedenle, migrenli hastaların her gün ideal uyku düzenlerini koruması gerekiyor. Özellikle cumartesi gecesi geç yatmak ve pazar sabahı geç kalkmak migren ağrısını tetikleyebiliyor. Bu nedenle mümkünse hafta sonları da aynı uyku düzenini sürdürmek, migrene sahip hastalar için hayati önem taşıyor" uyarısında bulundu.