Baş çatlatan ağrıların şifası oluyor! Bu üçlü karışımı her sabah içtiğinizde…

SOĞUK HAVA

Soğuk hava barometrik basıncın düşmesine neden olarak kulak veya sinüs ağrısına neden olabilir. Ayrıca soğuk hava kuru ise bazı sinüs zarlarını kurutabilir ve ağrılı bir baş ağrısına neden olabilir ve migreni daha da kötüleştirebilir. Fibromiyaljisi (kronik bir ağrı sendromu) olan kişiler, özellikle hava değişikliklerinden dolayı baş ağrısı yaşama riski altındadır.