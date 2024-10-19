Başığıklığı çelik gibi yapan 7 madde! Bu besini tüketin kış boyu hastalanmayın...





SOĞUK HAVADA KALORİ İHTİYACI ARTAR ANCAK ABUR CUBURA DİKKAT

Bitki çayları da bu dönemde sıvı ihtiyacını karşılamak için tercih edilebileceğini belirten Uzmanı Dr. Filiz Çalışkan Esen, "Renkli sebzeler, meyveler ve tam tahıllar, antioksidanlar ve lif açısından zengin besinlerdir. Özellikle kış sebzeleri olan havuç, ıspanak, pazı ve kabak gibi gıdaların beslenme düzeninde mutlaka yer alması gerekiyor. Soğuk hava vücudun daha fazla enerji harcamasına neden olabilir ve bu da iştahı artırabilir. Bu dönemde sağlıksız atıştırmalıklardan kaçınılması gerekiyor. Soğuk havalarda vücudunuz daha fazla kaloriye ihtiyaç duyabilir ancak bu ihtiyacı abur cubur ile karşılamak yerine sağlıklı atıştırmalıkları tercih etmek önemli. Ceviz, badem, fındık gibi sağlıklı yağlar içeren kuruyemişler hem tok tutar hem de enerji verir" ifadelerini kullandı.