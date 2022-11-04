Basit bir "aft" sandığı dilindeki yara kanser çıktı! Uzmanlar uyarıyor: Bu kanser türü 10 yılda %46 arttı

Webster-Salter, tipik bir ağız kanseri hastası kalıbına uymuyordu. Genç ve aktif bir kadın olmasının yanı sıra herhangi bir kötü alışkanlığı da yoktu. Bu nedenle ağzında çıkan yaralar oluştuğunda çölyak hastası olmasıyla veya çalışma şartlarının zorluğuyla bağdaştırmıştı.
"ÖLÜMLER %46 ARTTI"
Başta ağzında çıkan yaralar için endişelenmediğini, çünkü yorucu bir hayatın içerisinde olduğu için bağışıklık sistemindeki zayıflamakla ilgili olduğunu düşündüğünü belirtti. İlk aşamada hep aynı bölgede ortaya çıktıklarına ama asla tam olarak geçmediklerini söyledi.
Webster-Salter, aslında son yıllarda ağız kanseri teşhisi konan ve sayıları her geçen gün artan gençlerden yalnızca biri. Oral Health Foundation'ın yayınladığı Ağız Kanseri raporuna göre; ağız kanseri vakaları son on yılda üçte birden daha fazla artarak rekor bir seviyeye ulaştı. Ağız kanseri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da arttı ve hastalığa bağlı ölümler 10 yıl öncesine göre yüzde 46 arttı.
"KANSERİN İŞARETLERİNE DİKKAT!"
Uzun süreli ülserler, kırmızı veya beyaz lekeler ve olağandışı şişlikler, ağız kanserinin üç yaygın uyarı işaretidir.
Ağız kanseri ameliyatından önce üç ila dört yıl boyunca ülsere sahipti. Çıkan yaraların giderek beyazlaşmaya çevrelerinin ise kırmızı bir hatla çevrildiğini söyleyen Webster-Salter, iltihaplı bir görünümle karşılaştığını anlattı. İlk zamanlar enfeksiyon kaptığını söylese de, annesinin ısrarıyla doktora gittikten sonra, doktoru biyopsi sonuçlarını görmek istedi.
Biyopsi sonuçları ise genç kadının hayatını değiştirecek olan sonucu sundu. Doktorundan hiç beklemediği bir şekilde "kanser olmuşsun" cevabını duyduğunda şoka uğradı.
"HERKESİ ETKİLEYEBİLİR"
Ağız kanseri, sigara veya alkol gibi kötü alışkanlıklar, HPV virüsü veya papilloma virüsü gibi virüslere maruz kalmak gibi faktörlerle tetikleniyor. Fakat Webster-Salter'ın genç ve sağlıklı olması, kendisinin şaşkınlığa uğramasına neden oldu.
Oral Health Foundation'ın yöneticisi Dr. Nigel Carter OBE ağız kanserinin yayılımının çarpıcı biçimde değiştiğini, artık gerçekten herkesi etkileyebilecek bir kanser olduğunu belirtiyor. Ağız kanserinin bir kişinin hayatındaki yıkıcı etkisini ilk aşamada gördüklerini ve konuşma şeklinin değişmesi, yeme ve içme zorluğu ortaya çıkardığını da sözlerine ekledi.
Ağız kanserini erken teşhis etmek, hastalığı yenmenin önemli olduğunu söyledi. Erken teşhis, hayatta kalma şansını %50'den %90'a yükseltiyor. Bu nedenle ağız içerisinde oluşan değişimleri takip etmek ve uzmana danışmak erken teşhiste büyük bir avantaj sağlıyor.