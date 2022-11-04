Basit bir "aft" sandığı dilindeki yara kanser çıktı! Uzmanlar uyarıyor: Bu kanser türü 10 yılda %46 arttı

İngiltere'de bir kabin memuru olan Charlotte Webster-Salter, çalışma şartlarının kendisini yorduğunu düşünerek yalnızca bağışıklık sisteminin düştüğünü düşünmüştü. Fakat basit yaralar olduğu düşündüğü belirtilerin, aslında bir kanser türünün yayılımı olduğunu duyduğunda inanamadı.

Giriş Tarihi: 04.11.2022 13:17 PAYLAŞ ABONE OL

Webster-Salter, tipik bir ağız kanseri hastası kalıbına uymuyordu. Genç ve aktif bir kadın olmasının yanı sıra herhangi bir kötü alışkanlığı da yoktu. Bu nedenle ağzında çıkan yaralar oluştuğunda çölyak hastası olmasıyla veya çalışma şartlarının zorluğuyla bağdaştırmıştı.

"ÖLÜMLER %46 ARTTI" Başta ağzında çıkan yaralar için endişelenmediğini, çünkü yorucu bir hayatın içerisinde olduğu için bağışıklık sistemindeki zayıflamakla ilgili olduğunu düşündüğünü belirtti. İlk aşamada hep aynı bölgede ortaya çıktıklarına ama asla tam olarak geçmediklerini söyledi.