Basit bir ağrı deyip geçmeyin! Kalçanızdaki bu ağrı kemik hasarının sinyali

Kalça kireçlenmesi hastalarda günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen bir rahatsızlıktır.En önemli belirtisi ağrıdır.Ağrı,kasık bölgesi ya da kalçada, bazen de diz ya da uylukta hissedilir.Bu ağrı sebebiyle günlük yapılan aktivitelerde (Çorap giyme,oturup kalkma,merdiven çıkıp inme,araca binmek gibi...) güçlük yaşanması önemli belirtiler arasındadır.Ağrının ardından hareket kısıtlılığı meydana gelir.Eklem etrafında hafif şişlik,bir eklem büküldüğü zaman tıkırtı veya çıtırtı sesi gelmesi de kalça eklemi kireçlenmesi belirtileri arasındadır.