Basit bir çikolata krizi deyip geçmeyin! Meğer o hastalığın habercisiymiş!

Migrenin geçmişte çoğunlukla beyindeki damarların genişleyip daralmasıyla açıklanmaya çalışıldığını aktaran Aygün, günümüzde hastalığın çok daha karmaşık bir sinir sistemi süreci olarak ele alındığını söyledi. Trigeminal sinir sistemi ile ağrı iletiminde rol alan CGRP adlı nöropeptidin migren mekanizmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Migrenin yalnızca şiddetli bir baş ağrısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Aygün, "Migren, sinir sistemini etkileyen nörolojik bir hastalıktır. Zonklayıcı baş ağrısının yanı sıra bulantı, ışık ve sese karşı hassasiyet, görsel belirtiler, belirgin yorgunluk ve dikkat güçlüğüyle günlük yaşamı saatlerce, bazen günlerce etkileyebilir" dedi.

ATAK AĞRIDAN ÖNCE BAŞLAYABİLİR Migren atağının her zaman baş ağrısıyla başlamadığını belirten Doç. Dr. Aygün, "Bazı kişilerde ağrıdan saatler, hatta bir gün önce aşırı esneme, sık idrara çıkma, halsizlik, uyku hâli, huzursuzluk, dikkat güçlüğü veya belirli yiyeceklere karşı yoğun istek görülebilir. Bu dönem migren atağının ağrı öncesi, yani prodrom evresi olabilir" ifadelerini kullandı.



Özellikle çikolataya duyulan yoğun isteğin çoğu zaman migreni başlattığının düşünüldüğünü aktaran Doç. Dr. Aygün, güncel araştırmaların bu ilişkinin her hastada bu kadar basit olmadığını gösterdiğine dikkati çekti. Aygün, "Kişi çikolata yediği için migren atağı geçirmeyebilir; başlamış olan migren süreci kişide çikolata isteği oluşturmuş olabilir. Bu nedenle tek bir yiyeceği otomatik olarak suçlamak yerine, kişinin kendi atak örüntüsünü izlemesi gerekir. Her çikolata isteği de migren belirtisi değildir" dedi.

Migren hastalarının yaklaşık dörtte birinde aura adı verilen geçici nörolojik belirtilerin görülebildiğini belirten Aygün, bu süreçte ışık çakmaları, görme alanında dalgalanmalar, yüzde veya kollarda uyuşma ve konuşmada zorlanma gibi yakınmaların ortaya çıkabileceğini söyledi.