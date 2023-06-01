Basit bir diş eti kanaması deyip geçmeyin! Alarm veren bir karaciğerin sinyali...

Karaciğer, vücut için 500'den fazla işlevi yerine getiren hayati bir organdır. Bunlar arasında enfeksiyonlarla mücadele ve gıdaların işlenmesi de yer alıyor. Bu nedenle karaciğerle ilgili herhangi bir sorun tehlikeli olabilir.

Alkole bağlı olmayan yağlanmış karaciğer hastalığı olarak da bilinen karaciğer yağlanması, karaciğerde alkolün neden olmadığı herhangi bir durumun adıdır. Genellikle çok fazla yağlı yemek yemek ve fazla kilolu olmakla bağlantılıdır.

En erken aşamalarında, genellikle yakalanmasını zorlaştıran semptomlar göstermez. Ancak ilerlerse siroz adı verilen dördüncü ve en şiddetli aşamaya ulaşabilir. Bu durum, karaciğerde yıllarca organ hasarının neden olduğu yara izidir.

Siroz tedavi edilmezse karaciğer yetmezliği ve hatta kanser gibi hayatı tehdit eden durumlara yol açabilir. Sirozun bir belirtisi, karnınızda sıvı birikmesi olan asittir. Aşırı durumlarda bu, "ağır hamile" görünmenize neden olabilir.