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Basit bir diş eti kanaması deyip geçmeyin! Alarm veren bir karaciğerin sinyali...

Şiş bir karın, sadece yoğun bir yemek yeme deneyimine değil, aynı zamanda yağlanmış bir karaciğerin de en önemli sinyallerinden biri. Bu nedenle kilo alımı deneyimleri konusunda dikkatli olmak büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 01.06.2023 17:17
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Basit bir diş eti kanaması deyip geçmeyin! Alarm veren bir karaciğerin sinyali...

Karaciğer, vücut için 500'den fazla işlevi yerine getiren hayati bir organdır. Bunlar arasında enfeksiyonlarla mücadele ve gıdaların işlenmesi de yer alıyor. Bu nedenle karaciğerle ilgili herhangi bir sorun tehlikeli olabilir.

Alkole bağlı olmayan yağlanmış karaciğer hastalığı olarak da bilinen karaciğer yağlanması, karaciğerde alkolün neden olmadığı herhangi bir durumun adıdır. Genellikle çok fazla yağlı yemek yemek ve fazla kilolu olmakla bağlantılıdır.

En erken aşamalarında, genellikle yakalanmasını zorlaştıran semptomlar göstermez. Ancak ilerlerse siroz adı verilen dördüncü ve en şiddetli aşamaya ulaşabilir. Bu durum, karaciğerde yıllarca organ hasarının neden olduğu yara izidir.

Siroz tedavi edilmezse karaciğer yetmezliği ve hatta kanser gibi hayatı tehdit eden durumlara yol açabilir. Sirozun bir belirtisi, karnınızda sıvı birikmesi olan asittir. Aşırı durumlarda bu, "ağır hamile" görünmenize neden olabilir.

Uzmanlar; asit olarak bilinen sıvı birikmesi nedeniyle karnınızda şişme ile ortaya çıkan vakalar durumunda ağır hamile gibi gösterebilir. Cleveland Clinic'ten uzmanlar, siroz ortaya çıktığında karaciğerin olması gerektiği gibi çalışmadığı konusunda uyarıyor.

Karaciğer fonksiyonundaki azalma, asit semptomlarına neden olmak için portal hipertansiyon ile birleşir. Portal hipertansiyon, karaciğerinize kan sağlayan portal damardaki yüksek basınçtır.

Yüksek basınç, sıvının damarlarınızdan karnınıza sızmasına ve orada birikmesine neden olur. Sirozun diğer semptomları;

  • Yorgunluk ve zayıflık
  • İştah kaybı
  • Kilo ve kas kaybı
  • Hasta hissetme (mide bulantısı) ve kusma
  • Karaciğer bölgesi çevresinde hassasiyet veya ağrı
  • Bel seviyesinin üzerindeki ciltte küçük kırmızı çizgiler (kan kılcal damarları)
  • Çok kaşıntılı cilt
  • Derinin ve gözlerin beyazının sararması (sarılık)
  • Sık burun kanaması veya diş eti kanaması gibi daha kolay kanama ve morarma eğilimi
  • Saç kaybı
  • Ateş ve titreme atakları
  • Sıvı birikmesi (ödem) nedeniyle bacaklarda, ayak bileklerinde ve ayaklarda şişme.

Geç evre siroz daha da endişe vericidir ve başka semptomlarla ortaya çıkabilir. Uzmanlar, "Sirozun sonraki aşamalarında kan kusabilir veya katranımsı, siyah dışkılarınız olabilir" diyor.

Bunun nedeni, kanın karaciğerden düzgün bir şekilde akamaması ve bunun da kanı bağırsaktan karaciğere taşıyan damarda (portal ven) kan basıncında artışa neden olmasıdır.

Kan basıncındaki artış, kanı midenizi ve yemek borusunu (varisler) kaplayan daha küçük, hassas damarlardan geçmeye zorlar. Bunlar yüksek tansiyon altında kusma esnasında ve/veya dışkıda görülebilen iç kanamaya yol açabilir.

Yağlı karaciğer hastalığının herhangi bir belirtisini fark ederseniz, mümkün olan en kısa sürede bir doktora görünmelisiniz.

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