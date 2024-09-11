Basit bir enfeksiyon deyip geçmeyin! Meğer işitme kaybına neden oluyormuş...

Dış kulak yolu enfeksiyonlarının sadece yaz aylarında ortaya çıktığına dair yaygın ve yanlış bir bilgi olduğunu söyleyen Opr. Dr. Kılıçoğlu, "Dış kulak yolu normalde ph ı asidiktir fakat kulağa fazla su kaçması ortamın daha nemli hale gelmesiyle beraber bazik (alkali) ph'a doğru kayar. Bu durumda enfeksiyonlara yatkınlık oluşturur. Hastanın deniz veya havuza girdiğinde bu bakteriyel veya mantar etkeniyle karşılaşınca hastada şikayetler daha sık görülmeye başlar. Dolayısıyla su sporları ve yüzme sonrasında dış kulak yolu normalden daha nemli olacağı için enfeksiyonun gelişimine zemin hazırlayan faktörlerden arasındadır. Bu nedenle yoğunluk yaz dönemi olmakla birlikte her mevsim yaşanabileceği unutulmamalı" dedi.

Sıklıkla yüzücü kulağı olarak bilinse de dış kulak kanalında salgı yapan bezlerin koruyucu yağ tabakasının ortadan kalkmasının da önemli sebeplerden biri olduğunu anlatan Op. Dr. Kılıçoğlu, "Yüksek nemli ve sıcak ortamlarda dış kulak yolu cildi ve kulak salgısının koruyucu bariyer özelliği ortadan kalktığı için risk artıyor. Sıklıkla kaşıntı ile başlıyor. Rahatlama amacıyla kulak içine sokulan kulak pamuğu veya tırnak ile ciltte zedelenme meydana geliyor. Böylece ciltte bakterilerin üremesi için daha rahat bir ortam oluşur" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE GEÇİRENLERDE RİSK DAHA FAZLA

Özellikle daha önceden dış kulak yolu enfeksiyonu geçirmiş kişilerin bu konuda risk altında olduğunu söyleyen Op. Dr. Kılıçoğlu, ayrıca bağışıklığı düşük kişilere de dikkat çekerek şunları anlattı:

"Şikayetler özellikle yüzme veya duş sonrası tekrarlayabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde enfeksiyon riski daha fazla olduğu için, özellikle şeker hastalığı olanlar, kemoterapi veya radyoterapi alanlar, HIV + hastalarda inatçı bir dış kulak yolu enfeksiyon öyküsü varsa mutlaka bir KBB uzmanına muayene olmalıdır. Çünkü bu hastalarda dış kulak yolu enfeksiyonu kulak kemiğine, çevre yumuşak dokulara ve boyuna yayılıp daha yaygın enfeksiyon oluşumuna neden olabilir."