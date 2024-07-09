Basit bir enfeksiyon deyip geçmeyin! Tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine yol açabilir...

İdrar yolu enfeksiyonuna genellikle bakterilerin nadir olarak da virüslerin yol açtığını kaydeden Öztürk, "Enfeksiyonun belirtileri arasında sistit bulgusu dediğimiz, sık ve azar azar idrar yapma, idrar yaparken yanma, karın ağrısı, ateş, kusma ve ishal gibi şikayetler olabilir. Ancak, bazen hiçbir bulgu ve belirtiye de rastlanmayabilir. İşte, burada çok dikkatli olmalısınız. Rutin kontrollerin önemini iyi kavramamız lazım. Özellikle çocukluk çağlarında tedavi edilmeyen ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları böbrek yetmezliğine neden olabilir." açıklamasında bulundu.

Öztürk, bebeklerin doğumunu izleyen ilk 6 ayda bir, altıncı aydan sonra da 2 ayda bir, on sekizinci aydan sonra ise 3 ayda bir, iki-dört yaş arasında 6 ayda bir, dört yaştan sonra ise yılda bir kontrollere gelmesini istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu kontrollerde, genel muayenenin yanı sıra kasıklarda büyümüş lenf bezeleri, sık pişik oluşması, iştahsızlık, az kilo alma, huzursuzluk, ara sıra gerçekleşen bulantı ve kusma şikayetleri varlığında bebeğin idrar yolu enfeksiyonu açısından tetkik edilmesi gerekir. Tam idrar tahlili ve idrar kültürü sıklıkla idrar yolu enfeksiyonu tanısı için yeterlidir. İdrar yolu enfeksiyonuna çok farklı bakteriler neden olabildiğinden dolayı idrar kültüründe mikrop ürediyse, mikrobun hangi antibiyotiğe duyarlı olduğunu anlamak için antibiyogram denilen test yapılmalıdır ve tedavi planı buna göre planlanmalıdır."