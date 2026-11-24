18-24 Kasım Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında Samsun Üniversitesi Samsun Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Özgür Günal, antibiyotik direnci ve bilinçli ilaç kullanımı hakkında açıklamalarda bulundu. Antibiyotiklerin özellikle bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanıldığını belirten Prof. Dr. Günal, bu ilaçların doğru zamanda, doğru dozda ve uygun sürede kullanılmasının tedavi başarısı açısından önemli olduğunu söyledi.

'DAHA GÜÇLÜ ANTİBİYOTİKLERE İHTİYAÇ DUYULUYOR'

Antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyonların neden olmadığı, başta viral hastalıklar olmak üzere bazı durumlarda kullanılmasının direnç gelişimine yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Günal, "Antibiyotiklerin özellikle mikropların neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ajanlar. Ancak bunların doğru kullanılması, zamanında ve doğru sürede kullanılması tedavi başarımızı arttırıp ilaçları uzun süre güvenli kullanmamızı sağlayan etkenler. Ancak uygunsuz durumlarda özellikle bakteriyel enfeksiyonların neden olmadığı başta viral enfeksiyonlar olmak üzere böyle durumlarda kullanıldığında ya da yeterli dozda ve yeterli sürede kullanılmadığında zaman içerisinde bizi hastalandıran mikroorganizmalar, bu antibiyotiklere karşı direnç kazanabiliyorlar. Bunun sonucunda da normalde tedavi edilebilir bir enfeksiyon hastalığımız varken, kullandığımız antibiyotiklerin pek çoğu maalesef dirençli olduğu için bu tedavide yetersiz kalıyor. Ve daha ciddi, daha kuvvetli antibiyotikler çoğu zaman da damardan kullanılabilen ve hastaneye yatmayı gerektiren antibiyotikleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu sorun aslında giderek de büyümekte. Bu açıdan tabii halkımız tüm sağlık çalışanları, başta hekimler olmak üzere hepimize büyük sorumluluklar düşmekte" diye konuştu.

'ANTİBİYOTİKLER GEREKTİĞİ ZAMAN, DOĞRU DOZDA VE UYGUN ŞEKİLDE KULLANILMALI'

Prof. Dr. Günal, "O yüzden hekimlerin de bu konuya çok dikkat etmesi bizim için çok önemli. Gerektiği durumlarda, gerektiği dozda ve gerektiği sürede antibiyotik kullanımının herkes açısından önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu tabii insanlar açısından önemliyken tek sağlık kavramı içerisinde hem çevre sağlığı hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığını hep birlikte etkiliyor. Çünkü antibiyotiklerin hem tarımda hem de hayvancılık sektöründe de kullandığını bilmekteyiz. Bunların da uygun ve düzenli, kontrollü şekilde kullanılmaması maalesef gıdalarla bizi de etkilediği için antibiyotik direncini hepimiz açısından sorumlu hale getiriyor. O yüzden tek sağlık kavramı adı altında antibiyotiklerin gerektiği zaman, doğru dozda ve uygun sürelerde kullanılmasına özen gösterip, antibiyotik direncinden korunmak hepimiz için önemli bir sorumluluktur" dedi.