Basit bir enfeksiyon ölüme götürebilir! İşte sepsisin kritik belirtileri

Sepsis açısından bazı grupların daha yüksek risk taşıdığını belirten Doç. Dr. Diktaş, özellikle 55 yaş üzerindeki kişiler, yenidoğanlar ve çocuklar, gebeler, kanser tedavisi görenler ile bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan romatoloji ve hematoloji hastalarının dikkatli olması gerektiğini söyledi. Bu kişilerde enfeksiyon belirtilerinin yakından takip edilmesinin önemine dikkat çekti.

"ERKEN TEDAVİ HAYAT KURTARICI"

Sepsiste en önemli noktanın hızlı değerlendirme ve tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlanması olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Diktaş, hastaneye başvurunun geciktirilmemesi gerektiğini belirtti. Uygun hastalarda antibiyotik tedavisinin yanı sıra damar yoluyla sıvı desteği ve solunum desteği gibi tedavilerin uygulanabildiğini aktaran Doç. Dr. Diktaş, "Enfeksiyonu erken dönemde tanırsak ve erken tedaviye başlarsak hastalarda hayat kurtarıcı bir rol üstlenmiş oluruz. Sepsisten ölümler çok yüksek oranlarda gözlenmektedir" diye konuştu.