Basit bir göz kızarıklığı deyip geçmeyin! Gelişen tümörün ilk habercisi olabilir

Gözlerinizdeki tüm sinyaller, diğer sağlık sorunlarının farkında olmak için büyük önem taşıyor. Bu nedenle basit bir kızarıklığı olduğunu düşünmek yerine sıklıkla karşılaştığınız bir problemse uzmana danışmakta büyük fayda bulunuyor. Göz kızarıklarının ardındaki büyük riskler konusunda Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:09 PAYLAŞ ABONE OL

Tümörlerin tanısının diğer bazı konjonktiva lezyonlarına benzeyebildiği için zordur. Konjonktiva; göz kapaklarının iç kısmını ve gözümüzün beyaz tabakası yani skleranın ön kısmını örten ince, saydam, müköz membrandır. Göz dokularını korumak amacıyla kornea hariç tüm göz yüzeyini örterek ilk savunma aracı olarak görev alır. Bu nedenle gözlerimizle ilgili bir problemde ilk tepki veren ve bu tepkisini kızararak, kanlanarak, çapaklanarak, batma hissi yaparak gösteren bir zardır. Normal sağlıklı durumda beyazımsı bir renk olduğundan gözükmeyip, en ufak bir rahatsızlıkta yoğun kan damarları içerdiğinden aşırı kanlanarak kırmızı bir renk alır.

Hastaların başvuru anındaki en sık şikayetlerinin büyüyen kitle şeklindedir. Bundan başka kızarıklık, şişlik, batma, çapaklanma olabileceği gibi bazen ise gözlük muayenesi için başvuran bir hastada rastlantısal olarak tanı konulmaktadır. Bu lezyonların erken tanı ve tedavisi hastanın görsel yeteneklerinin korunmasında, kozmetik deformite gelişiminin engellenmesi ve göz kaybının önlenmesinde önemlidir.