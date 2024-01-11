Basit bir "grip ilacı" demeyin! Böbrek yetmezliğine neden olabilir...

Grip ve soğuk algınlığı yatağa düşürüyor. Uzmanlar, özellikle son günlerde artan grip vakalarına karşı bilinçsiz ilaç kullanımına dikkat çekiyor. Bilinçsiz ve yanlış ilaç kullanımının karaciğer ve böbrek yetmezliğine bile neden olabileceğini belirtiyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 11.01.2024 09:52 PAYLAŞ ABONE OL

Sağlık Bakanlığı tarafından, özellikle risk altındaki bireylerde ciddi sağlık problemlerine ve ölüme neden olabilen grip hastalığıyla ilgili önemli uyarılarda bulunuldu. Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Şule Dilek Yağcı Tüysüz de özellikle yaşlılarda ve altta yatan kronik hastalığı olanlarda gribin ölümcül sonuçlar doğurabildiğine dikkat çekerek "Bu kişiler gribe karşı mutlaka aşı olmalıdır ve bilinçsiz ilaç kullanmamalıdır"uyarısında bulundu. Tüysüz, grip, nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırılabildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bazı benzer belirtiler gösterir ancak grip sadece üst değil alt solunum yollarına da inmektedir.





Grip nezleye kıyasla çok ağır seyreden, ayakta atlatılması zor, zatürre, bakteriyel hastalıklar gibi çok ciddi hastalıklara neden olabilen ve hatta altta yatan kronik hastalığı olanlarda ve yaşlılarda hastaneye yatış ve ölüme sebebiyet verebilen bir hastalıktır." Grip kaynaklı ölümlerin çoğunun, altta yatan KOAH, diyabet, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkların tetiklenmesi sonucu gerçekleştiğine dikkat çeken Tüysüz, "Bu sebeple, ölüm nedeninin grip hastalığı olduğu tam olarak anlaşılamayabilir. Hapşırık, burun akıntısı, üst solunum yollarında enfeksiyon bulguları, halsizlik, bitkinlik, şiddetli kas ağrısı, yüksek ateş, baş ağrısı gribin belirtileridir. Şakaya gelmez, dikkatle takip edilmesi gereken bir solunum yolu enfeksiyonudur" dedi.