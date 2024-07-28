Basit bir halsizlik sanılıyor tedavi edilmediğinde ölümcül oluyor! Uzmanı uyardı: "100 kat daha bulaşıcı"







HIV'DEN 100 KAT DAHA BULAŞICI

Hepatit'in karaciğer hücrelerinin iltihabıyla karakterize bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akkoyunlu, hastalığın nedenlerini şöyle anlattı: "Hastalık bakteri ve virüs kaynaklı olabileceği gibi alkol, ilaç veya toksik maddeler gibi enfeksiyon dışı sebeplere bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Hepatit A ve E virüsleri, daha çok 'fekaloral bulaş' denilen kötü hijyenik şartlarda hazırlanan yiyecek ve içeceklerin iyi yıkanmadan veya el hijyeni sağlanmadan tüketilmesi sonucu ve nadiren de olsa kan ürünlerinden bulaşabilmektedir." Hepatit B'nin dış ortamda birkaç hafta canlı kalabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Akkoyunlu, Hepatit B'nin Hepatit C'den 10 kat, HIV-AIDS virüsünden ise 100 kat daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Hepatit B virüsünün bulaş yollarını da anlatan Prof. Dr. Akkoyunlu, şunlara dikkat çekti: "Korunmasız cinsel ilişki, kan ve doku-organ nakli, dövme- piercing uygulamaları, manikür- pedikür yaptırma, diş tedavileri, damar içi ilaç bağımlılarında aynı enjektörün kullanılması, diş fırçası, tırnak makası, jilet gibi kişisel eşyaların ortak kullanımı, cinsel temas sonucunda ve anneden bebeğe hamilelik sırasında bulaşabilir. Doğumda anneden bebeğe ve açık yaraların enfekte kanla temasıyla da bulaşabilmektedir."