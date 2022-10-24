Basit bir his deyip geçmeyin: Kalçalarınızdaki bu ağrı yüksek kolesterolün en önemli belirtisi!

Sağlık portalına göre, PAH'ın "ilk" belirtisi bacak ağrısı olabilir. Ancak bu ağrı sadece bu bölgede değil, aynı zamanda kalçalarınızda da oluşabilir. Uzmanlar, bacağınızdaki ağrıyı fark etmenizin normal olduğunu ancak, aynı zamanda kalçalarınızda ve uyluklarınızda da ağrı yaşayabileceğinzi belirtiyor.

"KALÇALARDAKİ AĞRI BELİRTİLERDEN BİRİ" Uzmanlar kaslarınızın uyuşmuş, zayıf, ağır ve yorgun hissetmesine neden olabileceğini de ekliyor. Kalçalarınızdaki ağrının yanı sıra PAD , aşağıdakiler de dahil olmak üzere başka anlatı belirtilerine de neden olabilir: Dinlenirken, özellikle geceleri düz yatarken ayaklarınızda ve ayak parmaklarınızda yanma veya ağrıyan ağrı

Ayaklarda üşüme

Cildinizde kızarıklık veya diğer renk değişiklikleri

Sık enfeksiyon

İyileşmeyen ayak yaraları