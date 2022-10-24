Basit bir his deyip geçmeyin: Kalçalarınızdaki bu ağrı yüksek kolesterolün en önemli belirtisi!

Mumsu bir madde olarak da bilinen kolesterol, atardamarlarınızda genellikle sessizce hasara yol açarak kalp hastalığı ve felç gibi sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Bu tetikleme durumunda kolesterol birikiminin işaretini verebilecek şekilde kalçalarınızda değişim görebilirsiniz. İşte ayrıntıları…
Yüksek düzeyde "kötü" kolesterol atardamarlarınızda plak oluşumunu teşvik eder. Bir sağlık portalı olan Saint Luke's plağın, kolesterol ve diğer şeylerden oluşan mumsu bir malzemedir. Çok fazla plağınız olduğunda, atardamarlarınız daralabilir ve kan akışını sınırlayabilir.
"PERİFERİK ARTER HASTALIĞINA NEDEN OLUYOR"
Bunun sonucunda kan damarları daraldığında, bacaklarınıza giden kan akışı da kısıtlanır ve "ilk göze çarpan" işarete yol açar. Cleveland Clinic, bacaklarınıza kan akışının olmamasının bazen periferik arter hastalığı (PAH) olarak bilinen "yaygın" bir duruma yol açabileceğini açıklıyor.
Sağlık portalına göre, PAH'ın "ilk" belirtisi bacak ağrısı olabilir. Ancak bu ağrı sadece bu bölgede değil, aynı zamanda kalçalarınızda da oluşabilir. Uzmanlar, bacağınızdaki ağrıyı fark etmenizin normal olduğunu ancak, aynı zamanda kalçalarınızda ve uyluklarınızda da ağrı yaşayabileceğinzi belirtiyor.
"KALÇALARDAKİ AĞRI BELİRTİLERDEN BİRİ"
Uzmanlar kaslarınızın uyuşmuş, zayıf, ağır ve yorgun hissetmesine neden olabileceğini de ekliyor. Kalçalarınızdaki ağrının yanı sıra PAD , aşağıdakiler de dahil olmak üzere başka anlatı belirtilerine de neden olabilir:
Cleveland Clinic, bu yaygın durumun milyonlarca insanı etkilediğini, ancak genellikle "yetersiz teşhis ve yetersiz tedavi" olduğunu ekliyor. Yüksek kolesterole benzer şekilde PAH da farkedilmesini zorlaştıran birçok belirgin belirtiye neden olmaz.