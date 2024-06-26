Basit bir horlama deyip geçmeyin! 40 yaşından sonra o hastalığı tetikliyor...

Göğüs Hastalıkarı Uzmanı Dr. Sibel Meryem Alpar, uyku apnesisinin kalp krizi ve inme gibi hastalıklara neden olabileceğine dikkat çekti. Her yaşta görülebilen bir hastalık olduğunu fakat daha çok 40-70 yaş arası kişilerde görüldüğünü belirten Alper, uyku apnesinin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini ifade etti.

Uzm. Dr. Alpar, "Uyku apnesi, çoğunlukla üst solunum hava yollarının tıkanması nedeniyle soluk alıp vermenin güçleşmesi, uyku sırasında solunumun tekrar tekrar durup başladığı önemli bir uyku bozukluğudur. Bu süreçte kanda oksijen seviyesi düşer ve dokulara oksijen geçişi azalır. Oksijen yetersizliği hastanın uyanmasına neden olur ve oksijen düzeyi ancak hasta uyandıktan sonra normale döner. Kan oksijen düzeylerindeki bu iniş-çıkışlar hastalığın karakteristik özelliğidir. En çok gözlenen bu tabloya obstrüktif uyku apnesi sendromu denir. Diğer apne türü de beynin solunumu düzgün kontrol edememesi olan merkezi apnedir. Uyku apnesi, üst solunum yolu kaslarının gevşemesi, yumuşak damağın veya büyümüş bademciklerin hava yolunun tıkanması sonucu en az 10 saniye nefesin durması olarak kabul edilir. Bu tıkanıklık birkaç saniyeden dakikalara kadar uzayabilir. Uyku apnesinin santral, obstrüktif (tıkayıcı) ve mikst olmak üzere 3 tipi vardır" diye konuştu.