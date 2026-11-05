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Basit bir kulak ağrısı deyip geçmeyin! Tedavi edilmezse beyne kadar ilerleyebiliyor

Kulak ağrısı çoğu zaman basit bir tıkanıklık ya da geçici bir rahatsızlık olarak görülse de altında ciddi sağlık sorunları yatabiliyor. Özellikle nezle ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından ortaya çıkan kulak ağrısı, orta kulak iltihabının habercisi olabiliyor. Tedavi edilmeyen enfeksiyonlar ise nadir de olsa menenjit ve beyin apsesi gibi hayati risk taşıyan komplikasyonlara yol açabiliyor.

Giriş Tarihi: 05.11.2026 09:12 PAYLAŞ ABONE OL

Kulak ağrısı, basit bir tıkanıklıktan orta kulak enfeksiyonuna kadar pek çok farklı nedenden kaynaklanabiliyor. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından çocuklarda daha sık görülen orta kulak iltihabı, tedavi edilmediğinde nadir de olsa ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Eren Yılmaz, şiddetli kulak ağrısı, basınç hissi ve akıntı gibi belirtilerin dikkate alınması ve vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini vurguladı.

KULAĞI DA ETKİLİYOR Kulak ile burun arasında uzanan ve kulağın havalanmasını sağlayan östaki tüpünün üst solunum yolu enfeksiyonlarından etkilenebildiğini belirten Dr. Yılmaz, "Kulağımızla burnumuz arasında uzanan ve kulağımızın havalanmasını sağlayan östaki tüpü dediğimiz bir yapı vardır. Nezle ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, burunla birlikte östaki tüpünü de etkilediği için bu enfeksiyonlar sırasında kulakta basınç ve tıkanıklık hissi gibi şikayetler görülebilir. Çocuklarda ise üst solunum yolu enfeksiyonları, üst hava yolundaki koruyucu mekanizmaları bozabilir. Bu durumda östaki tüpü aracılığıyla kulağa ulaşan bakteriler, sıklıkla orta kulak iltihabına neden olabilir" dedi.