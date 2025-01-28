Basit bir öksürük demeyin! Bakın zatürreye nasıl dönüşüyor...

Öksürük, burun tıkanıklığı, nefes darlığı, hırıltı ve ateş gibi belirtilerin görüldüğü metapnömovirüsün damlacık yoluyla bulaştığını anlatan Serakıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HMPV, öksürme, hapşırma direkt temas ve üzerinde virüs bulunan yüzeylere dokunma yolu ile bulaşır. Risk gruplarını daha fazla etkileyebilen bir enfeksiyon olup diğer solunum yolu virüslerinden biraz daha fazla bronşit veya zatürreye dönüşebilmektedir. Tüm alt ve üst solunum yolu virüslerinin HMPV dahil kapalı ve kalabalık ortamlarda bulaşma riski yüzde 90. Bu nedenle bulunduğumuz ortamı belirli aralıklarla havalandırmak oldukça önemli"

- "Domuz gribi görülmeye devam ediyor"

İnfluenza A'nın bir alt türü olan domuz gribinin de görülmeye devam ettiğine işaret eden Serakıncı, "Domuz gribi, birkaç yılda bir görülme oranı artabilmekte, o yılı takip eden yılda bir önceki yıldan kazanılmış bağışıklık nedeniyle neredeyse hiç görülmemektedir. Bu ayda normalde en sık görülen virüs RSV virüsüdür. Bu aylar tam onun ayı desek yanlış olmaz. Bu virüs, toplu birlikteliklerin yoğun olduğu bayramlar, yılbaşı sonrası gibi dönemlerde, enfeksiyonlar da belirgin artışları her zaman görürüz." dedi.