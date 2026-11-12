Basit bir öksürük deyip geçmeyin! Zatürrenin bu belirtilerine dikkat

12 Kasım Dünya Pnömoni Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdurrahman Kotan, zatürre olarak bilinen pnömoninin yol açabileceği sağlık sorunlarına dikkat çekerek hastalığa karşı alınması gereken önlemler konusunda önemli uyarılarda bulundu. Özellikle 65 yaş üstü bireyler ile kronik hastalığı bulunan kişilerin risk altında olduğunu belirten Kotan, hastalığın belirtileri, korunma yolları ve tedavi sürecine ilişkin bilgiler verdi.
PNÖMONİ AKCİĞERLERDE İLTİHAPLANMAYA NEDEN OLUYOR
Pnömoninin akciğerlerdeki hava keseciklerinin iltihaplanmasıyla ortaya çıktığını ifade eden Uzm. Dr. Abdurrahman Kotan, hastalığın en sık bakteri ve virüslere bağlı olarak geliştiğini belirtti.
RİSK GRUBUNDAKİLER DİKKATLİ OLMALI
Hastalığın belirtilerine ve risk gruplarına dikkat çeken Kotan, "Pnömoni, halk arasında zatürre olarak bilinen, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihabıdır. En sık bakteri ve virüslere bağlı gelişir. Başlıca belirtileri; ateş, titreme, balgam, öksürük, nefes darlığı ve nefes alırken artan göğüs ağrısıdır. İleri yaştaki hastalarda belirtiler daha silik olabilir. Halsizlik, iştahsızlık veya bilinç değişikliği ön planda görülebilir. 65 yaş üstü bireyler, KOAH, kalp hastalığı, diyabet gibi kronik hastalığı olanlar, sigara kullananlar ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler risk altındadır" dedi.
ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ HEKİM KONTROLÜNDE UYGULANMALI
Pnömoni belirtilerinin görülmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Kotan, "Nefes darlığı, birkaç günü geçen yüksek ateş veya dudaklarda morarma gibi belirtiler varsa vakit kaybetmeksizin bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Antibiyotik tedavisi mutlaka hekim değerlendirmesi sonrası başlanmalıdır. Korunmada pnömokok ve grip aşıları, sigaranın bırakılması ve el hijyeni önemlidir. Risk grubunda yer alıyorsanız aşılama konusunda hekiminize danışabilirsiniz" ifadelerini kullandı.