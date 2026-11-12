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Basit bir öksürük deyip geçmeyin! Zatürrenin bu belirtilerine dikkat

12 Kasım Dünya Pnömoni Günü kapsamında zatürreye karşı uyarılar yeniden gündeme geldi. Akciğerlerde iltihaplanmaya yol açan ve özellikle ileri yaştaki bireyler ile kronik hastalığı bulunan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen pnömonide erken teşhis büyük önem taşıyor. Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösteren hastalıktan korunmak için aşı ve hijyen önlemlerine dikkat çekiliyor.

İHA Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:16 PAYLAŞ ABONE OL

12 Kasım Dünya Pnömoni Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdurrahman Kotan, zatürre olarak bilinen pnömoninin yol açabileceği sağlık sorunlarına dikkat çekerek hastalığa karşı alınması gereken önlemler konusunda önemli uyarılarda bulundu. Özellikle 65 yaş üstü bireyler ile kronik hastalığı bulunan kişilerin risk altında olduğunu belirten Kotan, hastalığın belirtileri, korunma yolları ve tedavi sürecine ilişkin bilgiler verdi.



PNÖMONİ AKCİĞERLERDE İLTİHAPLANMAYA NEDEN OLUYOR

Pnömoninin akciğerlerdeki hava keseciklerinin iltihaplanmasıyla ortaya çıktığını ifade eden Uzm. Dr. Abdurrahman Kotan, hastalığın en sık bakteri ve virüslere bağlı olarak geliştiğini belirtti.