Basit bir unutkanlık demeyin! Beyniniz alarm veriyor olabilir...

Aynı soruların birden fazla sorulmasının Alzheimer işareti olabileceğini ifade eden Köysüren, erken tanının önemini vurgulayarak bu durumun hasta ve yakınına rahatlık vereceğini ifade etti.

Nöroloji Uzmanı Köysüren; toplumda sıklıkla rastlanan demans türlerinden biri olduğunu belirttiği hastalıkta erken tedavi ve tanı sürecinin hastanın rahatlamasında büyük etkiye sahip olduğunu söyledi. Hastalık riskinin yaşlılıkla birlikte artışa neden olabileceğini aktaran Uzman Dr. Köysüren açıklamasında; "65-85 yaşları arasında görülme her 5 yılda bir iki katına çıkmaktadır. 80 yaş üstünde Alzheimer hastalığı görülme oranı yüzde 50 oranındadır. Türkiye'de 600 binden fazla Alzheimer hastası olduğu tahmin edilmektedir" diye konuştu.

Hastalığa yakalanan kişilerin yeni bilgileri öğrenmede zorluklar yaşadığı açıklayan Köysüren açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Unutma riski çok fazla olan hastalar, eski yaşanmışlıklarını daha kolay hatırlarken yakın zamanda yaşadıklarını hatırlamakta güçlük çeker. Hastalık ilerleyici bir hastalıktır. Karar verme güçlüğü, hesap yapmakta zorluk, kişilik değişikliği, yön bulmada zorluk, kolaylıkla yaptığı işleri yapmakta zorlanmalar meydana gelir. Bu belirtiler ise hastadan önce hasta yakınlarının dikkatini çeker."

