Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Basit enfeksiyon sanılıyor ama çok daha ciddi! Tekrarlayan karın ağrısı ve ateşin nedeni bu hastalık olabilir

Basit enfeksiyon sanılıyor ama çok daha ciddi! Tekrarlayan karın ağrısı ve ateşin nedeni bu hastalık olabilir

Tekrarlayan karın ağrısı ve ateş atakları yaşayan çocuklarda her belirti basit bir enfeksiyon olmayabilir. Türkiye’de sık görülen genetik hastalıklardan Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF), özellikle çocukluk ve gençlik döneminde kendini gösterirken uzun süre fark edilmeyebiliyor. Uzmanlar, tekrarlayan ateş ve karın ağrısının mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirterek, tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilen ciddi sonuçlara karşı uyarıyor.

Giriş Tarihi: 10.09.2026 09:13 PAYLAŞ ABONE OL

Tekrarlayan karın ağrısı ve ateş atakları yaşayan çocuklar ve gençlerde şikâyetler her zaman basit bir enfeksiyon olarak değerlendirilmemeli. Türkiye'de sık görülen genetik geçişli hastalıklardan Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF), çocukluk çağında başlayarak yıllarca fark edilmeden ilerleyebiliyor. Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Meryem Can, özellikle tekrarlayan ateş ve karın ağrısı ataklarında FMF ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, düzenli tedavi ve takip yapılmadığında hastalığın böbreklerde kalıcı hasara yol açabileceği uyarısında bulundu.

TEKRARLAYAN KARIN AĞRISI VE ATEŞE DİKKAT FMF'nin genetik geçişli bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Can, "Hastalar özellikle tekrarlayan tarzda karın ağrısı ve ateş ataklarıyla başvuruyor. Aslında daha çok enfeksiyon hastalıklarını düşündüren kliniklerle geliyorlar" dedi. Türkiye'de hastalığın daha sık görülmesi nedeniyle tekrarlayan karın ağrısı ve ateş şikâyeti olan çocuk ve yetişkinlerde FMF'nin sorgulanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Can, hastalığın her yaşta tanı alabilmesine rağmen vakaların büyük bölümünde belirtilerin genç yaşlarda başladığını söyledi.