Baştaki bu ağrı şekerin tavan yaptığını gösteriyor! Ölümcül seviyelere ulaştığında…

Baş ağrısı, susuz kalmanın yaygın bir belirtisidir. Baş ağrılarına çeşitli faktörler neden olabilse de, yeni başlayan baş ağrıları veya başka semptomlarla ortaya çıkan baş ağrıları tıbbi müdahale gerektirebilir. (Dehidrasyon baş ağrısına ek olarak kendinizi daha yorgun hissetmenize neden olabilir.)

KARINCALANMA HİSSİ

Yüksek kan şekeri düzeylerinin sinir işlevi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu ve potansiyel olarak zamanla sinir hasarına neden olduğu bilinmektedir. Önce ekstremitelerinizde (kol ve bacaklarda) ağrı, karıncalanma veya uyuşma görünebilir.

Dikkatli olun

Yüksek kan şekeri seviyeleri genellikle yukarıda belirtilen semptomlarla ilişkilidir. Tip 2 diyabet, hipergliseminin başka bir adıdır. Belirtilerin önüne geçmek istiyorsanız, ailenizde diyabet öyküsü olup olmadığını veya ailenizde obezite veya tip 2 diyabet öyküsü olup olmadığını bilmek önemlidir. Eğer herhangi bir şüpheniz varsa bir doktora görünmeniz en sağlıklısı olacaktır.