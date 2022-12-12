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Baştaki bu ağrı şekerin tavan yaptığını gösteriyor! Ölümcül seviyelere ulaştığında…

Vücudunuz insülin üretimini durdurduğunda veya büyük ölçüde azalttığında, kan şekeri seviyeniz yükselmeye başlar. Örneğin, çok fazla karbonhidrat içeren bir yemek yediğinizde, vücudunuz doğal olarak insülin üretecektir. Kan şekeri seviyeleri, karbonhidrat alımına tepki olarak yükselir, ancak insülin salgılandığında tekrar düşer. Vücudunuz yeterince insülin üretmediğinde, bu süreç olması gerektiği gibi çalışmaz ve kan şekeriniz yüksek kalarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 09:12
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Baştaki bu ağrı şekerin tavan yaptığını gösteriyor! Ölümcül seviyelere ulaştığında…

Uzun süre yüksek kan şekerine sahip olmak çok tehlikeli olabilir.

Yüksek kan şekeriniz varsa, bu hemen ölümcül sonuçlara yol açmaz ancak en kısa sürede harekete geçmeniz gerekir. Kan şekeri seviyeleri çok uzun süre yüksek kaldığında beyin dahil hayati organlara zarar verebilir. Bunun dışında enfeksiyon kapma olasılığı da yükseltir ve kan şekerinin yüksek olması komaya neden olabilir. Yüksek kan şekerinin uyarı sinyallerini bilmek, durumu kötüleşmeden önce fark etmenize yardımcı olabilir.

YÜKSEK KAN ŞEKERİNİN EN YAYGIN BELİRTİLERİ

YORGUNLUK

Yüksek kan şekeri genellikle yorgunluk şeklinde kendini gösterir ve bu da potansiyel olarak güvenilir bir erken gösterge olması demektir. Şeker gibi çok sayıda basit karbonhidrat tüketen diyabet (veya prediyabet) olmayan kişilerde benzer bir etki olabilir, ancak daha hafif bir ölçekte gerçekleşir. Yemekten kısa bir süre sonra, özellikle de yüksek karbonhidratlı bir yemek yediyseniz, yorgunluk hissederseniz, artan kan şekeri seviyeleri ile ilişkili olabilir.

SIK İDRARA ÇIKMA

Kan şekeri seviyeleri çok yükseldiğinde, böbrekler artan şeker konsantrasyonunu atmak için fazladan idrar üretir. Bu sayede şekeri su ile birlikte idrarla atar. Sonuç, olarak sık sık tuvalete gitme ihtiyacı hissetmenize neden olur.

ARTAN SUSUZLUK

Çok sık susamanın nedeni daha sık idrara çıkılmasının sonucunda vücudun susuz kalmasıdır. Sürekli susuzluk çoğu insan için bir sorun haline gelir. Bu, kısır bir dehidrasyon döngüsüdür; ne kadar çok tuvalete çıkarsanız, o kadar çok susarsınız, bu nedenle içersiniz ve sonra tekrar tuvalete gidersiniz.

BULANIK GÖRÜŞ

Yüksek kan şekeriniz varsa, bu durum gözlerde de kendini belli edebilir. Gözün merkezindeki mercek bulanıklaşır çünkü fazla şeker (ve biraz su) burada tutulur.

MİDE BULANTISI

Mide bulantısı, düşük kan şekeri seviyeleri ile ilişkili çok yaygın bir semptomdur. Mide bulantısı ve meyvemsi nefese ek olarak, diğer uyarı işaretleri arasında kusma da bulunur.

ENFEKSİYON

Hiperglisemi devam ettiğinde bağışıklık sistemini tehlikeye atabilir. Bağışıklık sisteminiz zayıfladığında, bazı enfeksiyonların sıklığında, süresinde veya şiddetinde artış görebilirsiniz.

YARALARIN DAHA YAVAŞ İYİLEŞMESİ

Dolaşım sistemi hiperglisemiden olumsuz etkilenebilir, kan akışını azaltabilir ve vücudun doğal iyileşme kapasitesini engelleyebilir. Zayıf dolaşımın belirtileri, genellikle ayakta olmak üzere iyileşmesi uzun süren yaraları şeklinde ortaya çıkar.

DİŞ HASTALIKLARI

Tükürük ve kanın her ikisi de glikoz içerir. Bunların çok fazla olması, ağzınızda tehlikeli olabilecek bakteri olasılığını artırır ve daha sonra plak oluşturmak için yiyecek artıklarıyla birleşir. Dikkat edilmesi gereken ilk belirtilerden biri kırmızı, şiş ve kanayan diş etleridir.

BAŞ AĞRISI

Baş ağrısı, susuz kalmanın yaygın bir belirtisidir. Baş ağrılarına çeşitli faktörler neden olabilse de, yeni başlayan baş ağrıları veya başka semptomlarla ortaya çıkan baş ağrıları tıbbi müdahale gerektirebilir. (Dehidrasyon baş ağrısına ek olarak kendinizi daha yorgun hissetmenize neden olabilir.)

KARINCALANMA HİSSİ

Yüksek kan şekeri düzeylerinin sinir işlevi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu ve potansiyel olarak zamanla sinir hasarına neden olduğu bilinmektedir. Önce ekstremitelerinizde (kol ve bacaklarda) ağrı, karıncalanma veya uyuşma görünebilir.

Dikkatli olun

Yüksek kan şekeri seviyeleri genellikle yukarıda belirtilen semptomlarla ilişkilidir. Tip 2 diyabet, hipergliseminin başka bir adıdır. Belirtilerin önüne geçmek istiyorsanız, ailenizde diyabet öyküsü olup olmadığını veya ailenizde obezite veya tip 2 diyabet öyküsü olup olmadığını bilmek önemlidir. Eğer herhangi bir şüpheniz varsa bir doktora görünmeniz en sağlıklısı olacaktır.

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