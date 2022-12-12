Baştaki bu ağrı şekerin tavan yaptığını gösteriyor! Ölümcül seviyelere ulaştığında…

Uzun süre yüksek kan şekerine sahip olmak çok tehlikeli olabilir.
Yüksek kan şekeriniz varsa, bu hemen ölümcül sonuçlara yol açmaz ancak en kısa sürede harekete geçmeniz gerekir. Kan şekeri seviyeleri çok uzun süre yüksek kaldığında beyin dahil hayati organlara zarar verebilir. Bunun dışında enfeksiyon kapma olasılığı da yükseltir ve kan şekerinin yüksek olması komaya neden olabilir. Yüksek kan şekerinin uyarı sinyallerini bilmek, durumu kötüleşmeden önce fark etmenize yardımcı olabilir.
YÜKSEK KAN ŞEKERİNİN EN YAYGIN BELİRTİLERİ
YORGUNLUK
Yüksek kan şekeri genellikle yorgunluk şeklinde kendini gösterir ve bu da potansiyel olarak güvenilir bir erken gösterge olması demektir. Şeker gibi çok sayıda basit karbonhidrat tüketen diyabet (veya prediyabet) olmayan kişilerde benzer bir etki olabilir, ancak daha hafif bir ölçekte gerçekleşir. Yemekten kısa bir süre sonra, özellikle de yüksek karbonhidratlı bir yemek yediyseniz, yorgunluk hissederseniz, artan kan şekeri seviyeleri ile ilişkili olabilir.
SIK İDRARA ÇIKMA
Kan şekeri seviyeleri çok yükseldiğinde, böbrekler artan şeker konsantrasyonunu atmak için fazladan idrar üretir. Bu sayede şekeri su ile birlikte idrarla atar. Sonuç, olarak sık sık tuvalete gitme ihtiyacı hissetmenize neden olur.
ARTAN SUSUZLUK
Çok sık susamanın nedeni daha sık idrara çıkılmasının sonucunda vücudun susuz kalmasıdır. Sürekli susuzluk çoğu insan için bir sorun haline gelir. Bu, kısır bir dehidrasyon döngüsüdür; ne kadar çok tuvalete çıkarsanız, o kadar çok susarsınız, bu nedenle içersiniz ve sonra tekrar tuvalete gidersiniz.
BULANIK GÖRÜŞ
Yüksek kan şekeriniz varsa, bu durum gözlerde de kendini belli edebilir. Gözün merkezindeki mercek bulanıklaşır çünkü fazla şeker (ve biraz su) burada tutulur.
MİDE BULANTISI
Mide bulantısı, düşük kan şekeri seviyeleri ile ilişkili çok yaygın bir semptomdur. Mide bulantısı ve meyvemsi nefese ek olarak, diğer uyarı işaretleri arasında kusma da bulunur.
ENFEKSİYON
Hiperglisemi devam ettiğinde bağışıklık sistemini tehlikeye atabilir. Bağışıklık sisteminiz zayıfladığında, bazı enfeksiyonların sıklığında, süresinde veya şiddetinde artış görebilirsiniz.
YARALARIN DAHA YAVAŞ İYİLEŞMESİ
Dolaşım sistemi hiperglisemiden olumsuz etkilenebilir, kan akışını azaltabilir ve vücudun doğal iyileşme kapasitesini engelleyebilir. Zayıf dolaşımın belirtileri, genellikle ayakta olmak üzere iyileşmesi uzun süren yaraları şeklinde ortaya çıkar.
DİŞ HASTALIKLARI
Tükürük ve kanın her ikisi de glikoz içerir. Bunların çok fazla olması, ağzınızda tehlikeli olabilecek bakteri olasılığını artırır ve daha sonra plak oluşturmak için yiyecek artıklarıyla birleşir. Dikkat edilmesi gereken ilk belirtilerden biri kırmızı, şiş ve kanayan diş etleridir.
BAŞ AĞRISI
Baş ağrısı, susuz kalmanın yaygın bir belirtisidir. Baş ağrılarına çeşitli faktörler neden olabilse de, yeni başlayan baş ağrıları veya başka semptomlarla ortaya çıkan baş ağrıları tıbbi müdahale gerektirebilir. (Dehidrasyon baş ağrısına ek olarak kendinizi daha yorgun hissetmenize neden olabilir.)
KARINCALANMA HİSSİ
Yüksek kan şekeri düzeylerinin sinir işlevi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu ve potansiyel olarak zamanla sinir hasarına neden olduğu bilinmektedir. Önce ekstremitelerinizde (kol ve bacaklarda) ağrı, karıncalanma veya uyuşma görünebilir.
Dikkatli olun
Yüksek kan şekeri seviyeleri genellikle yukarıda belirtilen semptomlarla ilişkilidir. Tip 2 diyabet, hipergliseminin başka bir adıdır. Belirtilerin önüne geçmek istiyorsanız, ailenizde diyabet öyküsü olup olmadığını veya ailenizde obezite veya tip 2 diyabet öyküsü olup olmadığını bilmek önemlidir. Eğer herhangi bir şüpheniz varsa bir doktora görünmeniz en sağlıklısı olacaktır.