Batı Nil Virüsü'ne dair açıklama geldi! Eğer bu belirtiler varsa dikkat...

Sivrisinek sokması yolu ile bulaşan batı nil virüsü hakkındaki ilk açıklama Sağlık bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamalarla vatandaşları uyardı. İşte açıklamanın detayları…

'SAĞLIK BAKANLIĞINDAN BATI NİL VİRÜSÜ ENFEKSİYONU UYARISI'

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşları uyardı.

Hastalığın görüldüğü bölgede yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişilerin hastalığın bulaşması açısından dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Hastalıktan korunmak için temel yaklaşımın sivrisinek sokmasından korunmak olduğu bildirildi.

Bu nedenle hastalığın görüldüğü bölgelere seyahat eden vatandaşların bakanlığın yayımladığı seyahat talimatlarına uyması gerektiği söylendi.

'HASTALARIN YÜZDE 80'İNDE BELİRTİ GÖRÜNMÜYOR'

Açıklamada, virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ise ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma ve ciltte dökülmelerin görüldüğü kaydedildi.

Hastanın iyileşme süresinin ise yaklaşık 1 hafta olduğu ifade edildi.