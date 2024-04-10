Bayram sofralarınız ‘sağlıklı’ olsun! Vücudunuzu yormamak için bunlardan uzak durun...

Diyetisyen M. Aybüke Çoruh, "Ramazan ayında bir aylık oruç ibadetinin ardından bayramda nasıl beslenmeliyiz?", "Normal beslenme düzenine geri dönüş nasıl olmalı?" sorularına yanıt verdi. Dyt. Çoruh, "Oruç düzeninde, yemek yeme zamanın kısıtlı olması sebebiyle öğün sayısı normal beslenmeye göre azdır. Vücut daha az yemeye, daha az porsiyonlar tüketmeye alışmıştır. Uzun bir süre kısıtlı beslenme düzeninde olunduğu için bayramın ilk günü yani bugün mideye aşırı yüklenmemek gerekir. Bu uyum süreci 3-4 gün sürmelidir" dedi.









BAYRAM KAHVALTISI ÖNEMLİ

Ramazanda yeterli miktarda sıvı tüketilmemesi, az miktarda besin alınması ya da tam tersi aşırı beslenmenin sağlığı olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Dyt. Çoruh, şöyle dedi: "Bu nedenle vücudun metabolizma hızı yavaşlar ve istemsiz kilo artışı olabilir. Uzun süre açlık sonrası yüksek kalorili besin tüketimi, öğün sayısının artması, yağlı yiyecekler bu süreçte şişkinlik, ödem ve hazımsızlık gibi sağlık sorunları meydana getirebilir. Özellikle kronik mide rahatsızlığına sahip olan kişilerde bu şikâyetler daha şiddetli meydana gelebilir. Ramazandan sonra hayat kalitesini artırmak için fiziksel hareket artırılmalıdır." Dyt. Çoruh bayramda sağlıklı beslenmenin püf noktalarını şöyle sıraladı: "Bayram sabahı kahvaltı masalarında dengeli besinleri tercih edin. Protein olan yumurta, yağ içeriği yüksek olmayan peynirler tabaklarımızda yer almalı ve vitamin mineral ihtiyacımızı karşılayan yeşillikler tercih edilmelidir. Yağ içeriği yüksek, kızartılmış hamur işlerinden kaçınmamız gerekmektedir."









İLK GÜNDEN VÜCUDUNUZU TATLIYLA YORMAYIN

Dyt. Çoruh bayramda tatlı tüketimiyle ilgili de "Ramazan boyunca dinlendirilen vücudunuzu şerbetli tatlılar, hamurlu tatlılar ilk günden daha çok yoracaktır. O yüzden tatlı tercihlerini daha çok sütlü tatlılardan yana kullanmalıyız. Tatlı krizlerinin önüne geçmek için günlük ihtiyacınız olan meyve tüketimi ve ana öğünleri atlamayın. Protein içeriği yüksek tabaklar tercih etmeniz gün içinde hem enerjinizi karşılayacak hem de tatlı istediğinizin önüne geçmesine yardımcı olacaktır" dedi.









TATLI YERİNE ÇİĞ KURUYEMİŞ TÜKETİN

Misafirliklerde yüksek kalorili ikramlıkların olabileceğine dikkat çeken Dyt. Çoruh, şunları söyledi: "Her seferinde öncelik tatlıdan ziyade sağlıklı atıştırmalık olan çiğ kuruyemişlerde olmalı. Uzun bir süre aç kalan vücutta sindirim sistemi dinlenir. Bağırsaklar tembelleşir. Kabızlık sorunuyla karşılaşabiliriz. Sindirimi desteklemek amacıyla lif içeriği yüksek salatalar, sebze yemekleri gibi besinleri ana yemek tercihlerine eklemeliyiz. Pişirme yöntemi olarak kızartmadan kaçınmalı, ızgara, fırın, tencere yemeklerine yönelmeliyiz. Tabaklara tüketilecek kadar besinler almak kontrollü besin tüketimine yardımcı olacaktır."





BAYRAM GEZMESİNE YÜRÜYEREK GİDİN

Bayram gezmelerine yürüyerek gidilmesini öneren Dyt. Çoruh, "Bu sayede bağırsak hareketliliğini artırarak hem oruç sonrası normale dönüşte hayat kalitemizi yükseltmiş olacağız hem de günlük kalori alımını aştıysak enerji yakımını artırmış olacağız. Asansör kullanmak yerine merdivenleri kullanmak da sizleri rahatlatabilir" dedi.





İKRAMLARA DİKKAT

Bayram ziyaretlerinde misafir ikramlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dyt. Çoruh, "Çok fazla çay- kahve ikramı olacaktır. Su ihtiyacınızı karşılayabilmek için içtiğimiz sıvılar, su içme isteğinizi engellemeyecek ölçüde tüketilmelidir. Bol bol su içilmelidir"dedi.