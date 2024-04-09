Bayramda bu gıdalardan uzak durun! Vücudun yorulmasına yol açıyor...

Diyetisyen Sena Genç, Ramazan Bayramı'nda beslenmede nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Ramazan ayı boyunca beslenme düzenindeki değişiklikler sebebiyle kişinin, bayramda psikolojik olarak daha fazla yeme eğilimine girdiğini belirten Dyt. Genç, "Fakat Ramazan ayının ardından aşırı yemek, maalesef bazı problemlere sebep olabilir. Bir anda fazla yemeye başlamak hem vücudu yoracak hem de kilo almanıza sebep olacaktır "diye konuştu.
GÜNDE 2.5,-3 LİTRE SU TÜKETİN
Dyt. Sena Genç, Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerilerini şöyle sıraladı:
BAYRAM SABAHI KAHVALTIDA KIZARTMADAN UZAK DURULMALI
Bayram sabahı kahvaltıda kızartma ve yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Dyt. Genç, "Sevdiklerinizle bir araya gelip yaptığınız bayram kahvaltısında kızartma ve yağlı yiyeceklerden ziyade protein, sağlıklı yağ gruplarının ağırlıklı olduğu ve sağlıklı karbonhidratların eklendiği sizi tok tutacak bir kahvaltı yapın" dedi.
IZGARA VE HAŞLAMA ŞEKLİNDE PİŞİRİLEN YEMEKLERİ TÜKETİN
Öğle ve akşam yemeğinde nasıl beslenmemiz gerektiğine de değinen Dyt. Genç, "Günün geri kalanında ise kızartmalı veya ağır yemekler yerine, fırında ızgara ve haşlama şeklinde pişirilen yemekleri tercih edin. Tam tahıllı, kepekli veya çavdarlı ekmek tercih ederek uzun süre tok hissetmenizi sağlayabilirsiniz. Bağırsak düzeninizi sağlamak için bayramda lif tüketimine dikkat edin ve posalı besinlere ağırlık verin. Gün içinde posa tüketiminizi artırmak için; tam buğdaylı ekmekler, kuru baklagilleri, sebze ve meyveleri tercih edebilirsiniz. Yemeklerin yanında pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tercih ederseniz tokluk süreniz uzayacaktır" diye konuştu.
MİDEMİZİ KORUYACAK ÖNERİLER
Midemize aşırı yüklenmenin sonucunda hazımsızlık, mide yanması, bulantı gibi şikâyetlerin görülebileceğine dikkat çeken Dyt. Genç, midemizi koruyacak beslenme önerilerini ise şu şekilde sıraladı:
SÜTLÜ TATLILAR TERCİH EDİN
Tatlı tüketmek istiyorsanız, şerbetli ağır tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edebilirsiniz. Tatlı tüketiminde porsiyon kontrolü sağlamayı ihmal etmeyin. Bir porsiyonu geçmeyecek şekilde tatlı tercih edebilirsiniz. Örneğin; 1 kâse sütlaç, 1 dilim kazandibi, 1 dilim güllaç ile tatlı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.
ÖRNEK BAYRAM MENÜSÜ
Dyt. Genç, örnek bir bayram menüsü ise şu şekilde paylaştı:
Kahvaltı:
Ara öğün:
Ara öğün:
Akşam yemeği: