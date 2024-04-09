Bayramda bu gıdalardan uzak durun! Vücudun yorulmasına yol açıyor...

IZGARA VE HAŞLAMA ŞEKLİNDE PİŞİRİLEN YEMEKLERİ TÜKETİN

Öğle ve akşam yemeğinde nasıl beslenmemiz gerektiğine de değinen Dyt. Genç, "Günün geri kalanında ise kızartmalı veya ağır yemekler yerine, fırında ızgara ve haşlama şeklinde pişirilen yemekleri tercih edin. Tam tahıllı, kepekli veya çavdarlı ekmek tercih ederek uzun süre tok hissetmenizi sağlayabilirsiniz. Bağırsak düzeninizi sağlamak için bayramda lif tüketimine dikkat edin ve posalı besinlere ağırlık verin. Gün içinde posa tüketiminizi artırmak için; tam buğdaylı ekmekler, kuru baklagilleri, sebze ve meyveleri tercih edebilirsiniz. Yemeklerin yanında pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tercih ederseniz tokluk süreniz uzayacaktır" diye konuştu.