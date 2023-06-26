Bayramda et tüketimi için en doğru saat! Yanında mutlaka bunu tüketin...

Kurban Bayramı'nda artan et ve tatlı tüketimine karşın uzmanlar çeşitli uyarılarda bulunuyor. Konu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Diyetisyen Betül Merd, başta etin sağlığımız için tüketilebileceği en ideal saatleri anlatırken nasıl hazırlanması ve saklanması gerektiğine de değiniyor.

İHA Giriş Tarihi: 26.06.2023 15:46 PAYLAŞ ABONE OL

Kavurmaya terayağı ya da kuyruk yağı eklemek yerine kendi yağında pişirmenin daha sağlıklı olacağını söyleyen Diyetisyen Betül Merd, "Bayramlar ailelerin bir araya geldiği, özenli sofraların kurulduğu, ikramların bol olduğu günler arasında çok önemli bir yer tutuyor. Özellikle Kurban Bayramı et ve tatlı tüketiminin en yüksek seviyelere çıktığı bir dönemdir ve buda mide bağırsak sorunları ya da kısa zamanda kilo alımını beraberinde getirebiliyor.

Bayramda sağlıklı beslenmek için, yetişkinlerde günlük su tüketimi 2,5 - 3 litre olmalıdır. Bayram ziyaretlerinde hamur işleri, çikolata ve ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar, meyve suyu veya gazlı içecekler yerine açık çay veya bitki çayları tercih edilmelidir. Yeterli ve dengeli bir beslenme şekli oluşturabilmek için özellikle et tüketirken ekmek, süt grubu, sebzeler, meyveler gibi diğer besin gruplarına yer verilmelidir. Bayram öncesi yağ tüketimini azaltılması önemlidir. Öğünler çeşit bakımından zengin olabilir. Lifli gıdalar tüketilmeye özen gösterilmelidir. Öğün atlanılmamalıdır. Bayram ziyaretlerinde çay ve kahve tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Kavurma ve kırmızı etin olduğu öğünler için öğle saatleri tercih edilmelidir. Etli yemeğin yanında pirinç pilavı veya makarna yerine bulgur, Bol yeşillikli salata tercih edebilir. Geleneksel yemeğe dönüşen kavurmayı hazırlarken, içine tereyağı veya kuyruk yağı eklemek yerine, kendi yağında ve suyunda pişmesini beklemek daha sağlıklı olacaktır" dedi.