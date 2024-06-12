Bayramda kilo almak istemeyenler dikkat! Bunlardan uzak durun...

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, Kurban Bayramı'nda aşırı et ve yağ tüketiminin istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.





"ET VE TATLI TÜKETİMİNDEKİ ARTIŞ KİLO ALDIRABİLİR"

Kısa sürede yoğun miktarda et ve yağ tüketiminin, çarpıntı, tansiyon yükselmesi ve kan şekerinde yükselmelere yol açabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Tutal, "Ayrıca yine bu 4 günlük sürede et ve yağ tüketiminin yanı sıra tatlı tüketimindeki artış da kilo alınmasına neden olabilir" şeklinde konuştu.





"ŞERBETLİ TATLILARDAN UZAK DURUN"

Diyabeti olan hastaların bayram ziyaretlerinde şerbetli tatlı tüketiminden kaçınmaları gerektiğine vurgu yapan Uzm. Dr. Tutal, "Şerbetli tatlı tüketimi yerine mümkünse az şekerli dondurma veya meyve tüketmeleri, içecek olarak ayran veya az şekerli ev yapımı komposto ya da bitki çaylarının tercih edilmesi, kan şekeri kontrolünün bozulmaması açısından gereklidir" ifadelerini kullandı.





"DİYABETLİ HASTALAR DİYET PROGRAMLARINA UYMAYA DEVAM ETMELİ"

Bilinçli bir beslenme programı, ara öğün tüketimine devam edilmesi ve diyabetik hastaların düzenli olarak kan şekeri takibine devam etmeleri sonucunda bayram döneminin sorunsuz bir şekilde geçirilmesinin mümkün olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Tutal, "Diyabetli hastalar da doktorlarının verdiği diyet programlarına harfiyen uyarlarsa, sağlıklı bir bayram geçirebilirler" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.