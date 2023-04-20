Bayramda yediğiniz her lokmaya dikkat! Kronik hastalıkları tetikliyor





ŞERBETLİ TATLILAR YERİNE SÜTLÜ TATLILAR TERCİH EDİLMELİ

Bayram ziyaretleri nedeniyle yemek saatlerinin, ana ve ara öğünlerinin düzeninin bozulabileceğini vurgulayan Dyt. Pekşen, "İştahınızı kontrol etmek için, ziyaretlere giderken çok aç olmamaya dikkat edin. Aç karnınıza tüketilen tatlı kana hızlı karıştığı için kan şekerinin hızla yükselmesine neden olur. Bayramlardaki en büyük gelenek tatlı olarak şerbetli ve şeker miktarı yüksek olan baklava ve türevi tatlıların ikram edilmesidir. Misafir ağırlayacaksanız gelen misafirlerinize kendi tatlılarınızı yapabilirsiniz. Evde yapılan yiyecekler, dışarıdan hazır alınan yiyeceklere göre daha sağlıklı olmaktadır. Ağır tatlılar yerine meyve, dondurma; şerbetli yerine sütlü tatlılar, şeker yerine kuru meyveleri ikram edebilirsiniz. Kuru meyvelerinizi ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişlerle süsleyip vitamin- mineral içeriği yüksek, besleyici ikramlar hazırlayabilirsiniz. Sütlaç, puding, kazandibi, tavukgöğsü ve benzeri tatlılar iyi bir tercih olacaktır" şeklinde konuştu.