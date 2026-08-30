Bebeğin gelişimi için hayati önem taşıyor! Hamilelikte beslenmenin püf noktaları

Uzmanlar hamilelik sürecinde doğru beslenmenin bebeğin gelişimi için önemli olduğunu belirtiyor. Gebelik döneminde vücudun artan biyolojik ihtiyaçlarını karşılamanın ve anneyi muhtemel sağlık risklerinden korumanın yolunun doğru beslenmeden geçtiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gültekin Koçun, sürecin anne merkezli bir koruma planı olarak ele alınması gerektiğinde fayda olabileceğini dile getirdi. Beslenme programının tamamen annenin fiziksel parametrelerine göre şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Gültekin Koçun, bilinçli beslenmenin maternal sağlık üzerindeki rolü hakkında bilgi verdi.





ANNENİN BİYOLOJİK YAPISINA ÖZEL BESLENME YÖNETİMİ

Gebelikte her annenin metabolik ve fizyolojik ihtiyacının farklılık gösterdiğini belirten Op. Dr. Gültekin Koçun, "Sağlıklı ve doğru bir beslenme yaklaşımı, annenin yaşına, mevcut kilosuna, günlük iş ve ev şartlarına göre kişiye özel planlanmalıdır. Gebelik öncesinde var olan ya da gebelikte ortaya çıkan şeker ve tansiyon gibi kronik rahatsızlıklar, beslenme düzeninin tamamen bu tablolara özel kurgulanmasını zorunlu kılar. Doğru planlanan bir beslenme, annenin yıpranmasını önleyerek beden ihtiyaçlarını eksiksiz karşılar ve yaşam kalitesini yükseltir" diye konuştu.

Gebelikte kontrolsüz kilo alımının anne sağlığı üzerinde ciddi komplikasyonlara yol açabileceği konusunda uyaran Op. Dr. Gültekin Koçun, gebelik boyunca annede 9 ile 13 kilo arasında orantılı bir artış beklendiğini söyledi. Op. Dr. Gültekin Koçun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk 3 ayda toplam 1-2 kilo, sonraki süreçte ise haftalık ortalama 350 gramlık bir kilo artışı hedeflenmelidir. Gebelik öncesi Vücut Kitle İndeksi düşük, normal, fazla kilolu veya obez olan anne adaylarında haftalık kilo alım hızları farklılık göstermelidir. Dengesiz ve aşırı kilo alımı annede yüksek tansiyon ile gestasyonel diyabet yani gebelik şekeri gelişme riskini doğrudan artırarak anne sağlığını tehlikeye atabilir."





SAĞLIKLI BİR GEBELİK İÇİN DEPOLARI KORUYUN

Besin öğelerinin uygun zamanlarda ve doğru şartlarda alınmasının anne bedenini uzun vadeli kayıplardan koruduğunu vurgulayan Op. Dr. Gültekin Koçun, dikkat edilmesi gereken ilkeleri özetledi. Bebeğin gelişim sürecinde kalsiyum ihtiyacını doğrudan anneden karşıladığını hatırlatan Op. Dr. Gültekin Koçun, "Anne adayları kendi kemik ve diş sağlığını koruyabilmek için kalsiyum alımına özel bir hassasiyet göstermelidir. Vücudu korumak adına katkı ve koruyucu madde içeren işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı, tuz tüketimi sınırlandırılmalıdır. Yemeklerle birlikte çay, kahve ve kola gibi demir emilimini engelleyen içeceklerin tüketilmesi annede kansızlık riskini artırır. Bu nedenle beslenme takibinde mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanının ile diyetisyenin yönlendirmeleri esas alınmalıdır" diye konuştu.