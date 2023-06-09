Bebek Aşı Takvimi - Sağlık Bakanlığı Aşı Tablosu İle Bebeklerde Hangi Aylarda Hangi Aşılar Yapılır?

Bebek aşı takvimi pek çok ebeveyn tarafından araştırılmaktadır. Aşılanma her dönem için önemli olsa da özellikle yeni doğan aşı takvimi takip edilmelidir. Bu sebepten ötürü de bebeklerde hangi aylarda hangi aşılar, sağlık ocağında hangi aşılar yapılır bilinmesi gerekmektedir. Bunu öğrenmek için Sağlık Bakanlığı aşı takvimi en iyi araçlardan birisidir. Bizler de bunu referans alarak bebek aşı takvimi hakkında bulduklarımızı sizler için derledik.

Bebek Aşı Takvimi

Aşı takvimi; bebeğinize hangi aşıyı hangi tarihte yaptırmanız gerektiğini gösteren bir planlamadır. Bu takvim sayesinde bebeğinizin aşılarını kolayca takip edebilirsiniz. Bazı aşıların bir kez uygulanması yeterli iken, bazı aşılar için daha fazla sayıda doz uygulanmasına ve pekiştirme (rapel) dozlarına ihtiyaç vardır. Aşılarını uygun sayı ve aralıklarla alan çocuklar bu hastalıklardan yeterince korunmuş olurlar. Ülkemizde çocukluk dönemini de kapsayan bebek aşı takviminde 13 hastalığa karşı rutin aşı uygulaması yapılmaktadır. Bunlar; difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, hepatit B, hepatit A, H. influenzae tip b, tüberküloz, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, suçiçeği ve pnömokoktur(zatürre). Bu aşılar sağlık bakanlığı tarafından, çeşitli sağlık merkezlerinde, sağlık ocaklarında ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Aşı Takvimi

Birçok bulaşıcı hastalıklardan korunmak ve hastalıkların yayılmasını önlemek adına doğumdan itibaren bebeklere belli dönemlerde yapılan aşıları kapsayan sağlık bakanlığı aşı takvimini şu şekildedir:

- Hepatit B Aşısı

Ülkemizde bebekler doğar doğmaz Hepatit B aşısı yapılmaktadır. Hepatit B virüsüne karşı yapılan bu aşının ikinci dozu 1. ayda, üçüncü dozu ise 6. ayda tekrar yapılır. Hepatit B aşısının etkin olabilmesi için toplamda üç doz aşılanma gerçekleştirilir. Ülkemizde hepatit B taşıyıcılığı önemli oranlardadır. Bu virüs, vücuda alındıktan sonra yani virüs taşıyıcısı olduktan sonra hayatın belli bir noktasında aktifleşip karaciğer yetmezliğine neden olabilmektedir. Aşı ile Hepatit B virüsünün neden olacağı hastalıklardan korunmak mümkündür. Özellikle annenin Hepatit B taşıyıcısı olduğu durumlarda, bebeğe doğar doğmaz Hepatit B aşısı ve immünglobülin yapıldığında bu hastalığın bulaşması engellenmekte ve bebeğin taşıyıcı olmasının önüne geçilmektedir.

- Verem Aşısı (BCG)

Verem aşısı 2. ayda uygulanır. Aşı, ömür boyu verem hastalığından (tüberküloz) belli bir oranda koruma sağlar. Ülkemizde verem hastalığının görülme oranı bilinenden daha fazla olmaktadır. Bu hastalıktan korunmanın tek yolu ise bütün çocukları aşılamaktan geçmektedir.

- 5'li Karma Aşı

2. ay, 4. ay, 6. ay ve 18. ay olmak üzere toplam dört doz karma aşısı uygulanmaktadır. 5'li karma aşısı; difteri, tetanoz, boğmaca, inaktif polyo (inaktif çocuk felci), hemofilüz influenza B denilen zatürre, ortakulak iltihabı ve menenjit yapabilen bir bakteriye karşı yapılan aşıdır. Bu aşıyla da difteri, tenanoz, zatürre, çocuk felci gibi hastalıklardan korunma sağlanır. 5'li karma aşı sayesinde hem hastalanmaktan hem de hastaneye yatış gibi durumlardan korunmuş oluruz.

- Konjuge Pnömokok (Zatürre) Aşısı

2. ay, 4. ay ve 12. aylarda yapılan pnömokok mikrobuna karşı koruma sağlayan aşıdır. Bu aşı zatürre, orta kulak iltihabı ve menenjite karşı koruma sağlar.

- KKK (Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak) Aşısı

1. yaşta ve 4. yaşta olmak üzere iki doz uygulanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde aşılamanın rutin hale gelmesinden önce okul çağında görülürken, aşılama ile birlikte vaka sayısı çok azalmıştır.

- Suçiçeği Aşısı

Suçiçeği aşısı ülkemiz aşı takviminde 1. yaşta uygulanmaktadır. 4. yaşta ikinci dozunun yapılması önerilmektedir. Suçiçeği çok bulaşıcı bir hastalık olup, bağışıklığı düşük ve büyük yaş grubunda ağır seyredebilmektedir.

- Oral Polyo Aşısı (Çocuk Felci)

6. ay ve 18. ayda ağız yoluyla yapılmaktadır. Çocuklarda ve genç erişkinlerde felce neden olan bir virüstür. 19. yüzyıla kadar toplumda endemik olarak görülmekteydi. 2003 yılında yüzde 99'dan fazla tüm dünyada virüs görülmesi azalırken, artık sadece aşılanma oranları iyi olmayan ülkelerde görülmekte, ülkemizde ise görülmemektedir.

- Hepatit A Aşısı

18. ay ve 2. yaş olmak üzere iki doz şeklinde uygulanır. Ülkemizde yine hepatit A yaygın bir şekilde görülmektedir. Çocukların yüzde 90'ı bu virüsle karşılaşmaktadır. Aşı sayesinde karaciğerde akut karaciğer yetmezliği ve karaciğer nakli gereksiniminin önüne geçilmektedir.