Bebek Fazla Mama Yerse Ne Olur? Bebeğe Fazla Mama Vermek Zararlı Mı?

Özellikle yeni doğan bebeklerin sadece anne sütü alması çok önemlidir. Annenin sütün yetersiz olması veya farklı sağlık sorunları nedeniyle bebeğe mama verilmesi gerekebilir. Mamanın da belli bir ölçüsünün olması gerekir. Mamanın eksik ya da fazla verilmesi de farklı sorunlara neden olabilir. Bebek fazla mama yerse ne olur, fazla mama vermek zararlı mı sorularına cevap bulmak konunun detayları adına önemlidir.

Bebek Fazla Mama Yerse Ne Olur?

Bebeğin gelişiminde anne sütü çok özel bir yere sahiptir. Uzmanlar bebeğin 2 yaşına kadar anne sütü alması gerektiğini savunurlar. Fakat belli durumlarda anne sütünün yanı sıra bebeğe erken dönemde mama vermek gerekebilir. Biberonla ya da dışarıdan verilen mamalar ile bebeğin sağlıklı gelişimine katkı sağlanabilir.

Bebekler ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenmelidir. Anne sütü, bebeğin gelişimi ile ilgili her türlü gıdayı bünyesinde barındıran harika bir bileşimdir. Bu nedenle 6 ay içinde bebeğe başka bir ek gıda verilmesi uygun değildir. Fakat annenin sütü yetersiz gelebilir ya da annenin meme uçlarında ya da genel bir sağlık sorunu baş gösterebilir. Bu durumda bebek ilk 6 ayda da mama alabilir.

Bebeğe ne kadar mama verileceği annenin tayin edeceği bir durumdur. Bebeğin anne sütünü ne ölçüde aldığı, acıkma sıklığı gibi durumları anne gözlemlemelidir. Bebekler acıktıklarında huzursuz olurlar ve bu ihtiyacını anneye hissettirirler. Bebek acıktığında da yeterli ölçüde mama, biberon ya da kaşıkla bebeğe verilmelidir.

Bebeğe Fazla Mama Vermek Zararlı Mı?

Bebeğin yetersiz beslenmesi zararlı olduğu gibi bebeğe fazla mama verilmesi de zararlıdır. Bebeğe fazla mama verildiğinde bebek bunu kusma yolu ile dışarı çıkaracaktır. Bebeklerin mide gelişimi yetersiz olduğu için ilk dönemlerde kusma olayları fazlasıyla görülür. Bu durumlarla mümkün olduğu kadar karşılaşmamak adına belli bir plan dâhilinde bebeğe mama vermek uygun olacaktır. Beslenme sıklığı adına uygulayacağınız planın nasıl olması gerektiği ile ilgili doktor tavsiyelerini dikkate alabilirsiniz.

Bebek dünyaya geldikten sonra vücudunda belli miktarda ödem vardır. Doğumdan bir süre sonra bu ödem yok olur. Anne babalar bu durumda bebeğin kilo kaybettiğini zannedebilir. Fakat bu durum son derece normaldir. Bebek yeterli beslendiği sürece düzenli olarak kilo alacaktır. Mama seçiminde de doktorun tavsiyesini dikkate almak daha doğru olacaktır. İstenen oranda mama verilerek anne sütüne takviye sağlanabilir. Mamanın eksi verilmesi kadar fazla verilmesi de bebeği huzursuz edecektir.