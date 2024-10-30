Bebekler için adeta altın bir sıvı! Daha zeki olmalarını sağlıyor...

DAHA ZEKİ OLUYORLAR Prof. Dr. Bakar, dünya çapında yapılan başka bir araştırmada ise anne sütüyle beslenmeyen bebeklerin, ilk 6 ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklerle karşılaştırıldığında, ilk yaş günlerinden önce yaşamlarını kaybetme olasılığının 14 kat daha fazla olduğunu gösterdiğine işaret etti. Prof. Dr. Bakar, "Anne sütüyle beslenen çocukların zeka testlerinde 3 ila 4 puanlık IQ artışıyla daha iyi performans gösterdiğine, obez veya aşırı kilolu olma olasılığının daha düşük olduğuna ve ileriki yaşamlarında diyabet riskinin azaldığına dair kanıtlar da bulunmaktadır" dedi.





MUCİZEVİ BESİN

Anne sütünün mucizevi bir besin olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirmekten, zeka gelişimine kadar birçok faydası olduğunun altını çizen Prof. Dr. Bakar, anne sütünün faydalarını şöyle sıraladı:

Emzirme genellikle bebeğin ilk aşısı olarak gösterilir. Çünkü bebeklere hayatlarının ilk aylarında ihtiyaç duydukları tüm temel besinleri sağlar. Onları yaygın bulaşıcı hastalıklardan korur ve bağışıklık sistemlerini güçlendirir.

Her annenin sütü kendi bebeği için en uygun bileşimdedir. Her zaman hazır, temiz ve uygun ısıdadır.

Sindirimi kolaydır ve anne sütü alan bebeklerde karın ağrısı, gaz, pişik, kabızlık daha az görülür.

Anne sütü bebeğin hem zihinsel hem de duygusal zekasının gelişimini olumlu yönde etkiler.

Emzirme süresince bebeğin beyin fonksiyonlarını hızlandırırken, matematik yeteneğini geliştirir, beden stresini ve ağrıyı azaltır.

Anne sütünün içerdiği maddeler bebeği rahatlatır, gevşetir, ağrıyı azaltır, daha çabuk uykuya dalmasına yardımcı olur.