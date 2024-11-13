Bebeklerde adeta zehir etkisi yaratıyor! Meğer etkisini anne karnında göstermeye başlıyormuş...

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında, böbrek hastalıklarının başlıca nedenlerinden biri olan diyabet yani şeker hastalığı riskine dikkat çekerek, şeker tüketiminin kontrol altına alınmasının önemini vurguladı. Artan şeker tüketimi ve diyabet vakalarındaki yükselişin ülkemizde de çok ciddi rakamlara ulaştığının altını çizen Erk, "18 yaş üzeri diyabet hastası oranı yüzde 14,5 oldu ve 10 milyonu aşkın diyabet hastası var. Ülkemizde diyalize giren hasta sayısı da 65 bine yaklaştı ve bu kişilerin de yüzde 40'ı aynı zamanda diyabet hastası" dedi.

ANNE KARNINDA ŞEKERE 'HAYIR'

Anne karnından itibaren 2 yaşa kadar kullanılan şekerin adeta zehir etkisi yarattığının altını çizen Erk, şu araştırmayı örnek olarak verdi: "Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, şeker tüketimini kontrol altına almak, yalnızca çocukluk ve yetişkinlikte değil, anne karnından itibaren sağlıklı bir geleceğin temelini oluşturuyor."

ŞEKERDE 1000 GÜN KURALI

"Buna 'Doğumdan itibaren 1000 gün kuralı' dendiğini söyleyen Erk, şöyle dedi: "Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmada, İkinci Dünya Savaşı'ndaki şeker karnesi uygulamasıyla yapılan karşılaştırmalı çalışmada, düşük şeker tüketimi olan bireylerin diyabet riskinin yüzde 35, hipertansiyon riskinin ise yüzde 20 oranında azaldığı görüldü. Bu sonuçlar bize, şekerle mücadelenin anne karnından başlaması gerektiğini gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre, hamilelik döneminde ve bebeğin ilk 2 yılında şeker tüketiminin azaltılması, diyabet ve hipertansiyonun başlangıcını geciktiriyor. Ayrıca, savaş sonrasında şeker karnesi uygulamasının sona erdiği dönemde İngiltere'de şeker tüketiminin 2 katına çıkması, bu dönemde sınırlı şeker tüketen kişilerin yetişkinlikte daha sağlıklı bir durumda olduklarını kanıtlıyor."

ACİL EYLEM PLANI HAZIRLANMALI

Gıda sanayicileri, okullar, restoranlar gibi birçok kurum ve kuruluşun bu konuda harekete geçmesi gerektiğini belirten Erk, "Hatta şeker tüketimini azaltmak için acil eylem planı hazırlanması gerekir. Diyabet kontrol altına alınmazsa böbrek hastalıkları, kalp damar sorunları ve hastalıkları, sinir ve göz hasarları, uzuv kaybı gibi pek çok ciddi komplikasyona yol açabilir" dedi.

GÜNDE 14 TATLI KAŞIĞI ŞEKER TÜKETİYORUZ

Erk, ABD'de uzmanların, 2 yaş ve üzeri bireylerin şeker alımını günlük kalorinin yüzde 10'uyla sınırlamayı önerse de ortalama bir Amerikalının günde yaklaşık 17 tatlı kaşığı ilave şeker tükettiğini belirterek "Bu oran, özellikle Tip 2 diyabet ve diğer sağlık sorunları açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Ülkemizde ise bu oran kişi başına 14 tatlı kaşığı seviyesinde" dedi.