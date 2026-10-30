Bebeklerde sinsice ilerliyor! Soğuk havalarda bu virüse dikkat: Solunumu durdurabiliyor

Havaların soğumasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülmeye başladı. Bu dönemde özellikle bebekleri tehdit eden RSV, bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş çocuklarda ağır seyredebilirken prematüre doğan ve kronik akciğer ya da doğuştan kalp hastalığı bulunan bebeklerde daha ciddi tablolara neden olabiliyor. Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öktem, RSV'nin belirtilerini, risk gruplarını ve tedavi sürecini anlattı.

KAPALI ALANLAR ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Havaların soğumasıyla kapalı alanlarda geçirilen sürenin arttığını belirten Doç. Dr. Öktem, okulların açılmasıyla birlikte enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştıran koşulların oluştuğunu ifade etti. Doç. Dr. Öktem, "Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar ve aileleri büyük şehirlerde yeniden bir araya geliyor. Özellikle anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklar, enfeksiyonların yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri her zaman uygulayamayabiliyor. Havaların soğumasıyla kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi ve kalabalıkların artması da solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasını kolaylaştırıyor" dedi. Doç. Dr. Öktem, "Kapalı ve kalabalık ortamlar sık sık havalandırılmalı, yenidoğan bebekler kalabalık ortamlardan uzak tutulmalıdır. Bebekler sigara dumanından kesinlikle uzak tutulmalı, anne sütü alan bebekler emzirilmeye devam edilmelidir" diye belirtti.

BEBEKLERDE HAFİF ENFEKSİYONLAR AĞIRLAŞABİLİYOR

Bebeklerin bağışıklık sisteminin henüz tam olarak gelişmemesi ve solunum yollarının daha dar olması nedeniyle enfeksiyonlardan daha fazla etkilenebildiğini belirten Doç. Dr. Öktem, büyük çocuklarda veya yetişkinlerde hafif seyreden hastalıkların bebeklerde ciddi tablolara dönüşebileceğini söyledi. Doç. Dr. Öktem, "Yetişkinlerde ya da büyük çocuklarda grip ve nezle gibi hafif belirtilerle atlatılabilen solunum yolu enfeksiyonları, bebeklerde bronşiolit ve zatürre gibi daha ağır klinik durumlara neden olabiliyor. Bebeklerin bağışıklık sisteminin henüz tam gelişmemiş olması ve solunum yollarının dar yapısı, enfeksiyonların alt solunum yollarına ilerlemesi ve hava yollarında tıkanıklık oluşturması açısından önem taşıyor. Bebeğe dokunmadan önce eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalıdır. Öksürük, burun akıntısı, hapşırma veya hafif ateş belirtisi gösteren kişiler bebeklerle temastan kaçınmalıdır" diyerek sürecin önemine dikkat çekti.