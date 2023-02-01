Bebeklerde Solunum Sayısı Kaç Olmalı? Dakikadaki Çocuk, Bebek ve Yenidoğan Solunum Sayısı Kaçtır?

Bebeklerde solunum sayısı, bebek gelişiminde en çok merak edilen hususlardan biridir. Çocuklarda ve bebeklerde dakikada solunum sayısı kaçtır konusu ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Normal yenidoğan solunum sayısı kaç olmalı? Bebeğinizin solunum sayısını bilerek yanlış giden bir şeyler olup olmadığı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bebekler dakikada kaç kez nefes alıp verir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bebeklerde Solunum Sayısı

Bebek dünyaya geldiği andan itibaren ebeveynin takip ettiği konuların başında bebeğin nefes alıp vermesi gelir. Bu durum takip edilerek bebeğin sağlık durumunun normal olup olmadığı anlaşılabilir. Bebeğin solunum sayısının olması gerektiği gibi olmaması durumunda daha büyük rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Bebeklerin solunum sayısının anormal olmasının farklı nedenleri vardır.

Sağlıklı bir bebeğin dakikadaki solunum sayısı 18 ila 24 arasında olmalıdır. Bu aralıktan küçük sapmalar söz konusu olabilir. Fakat anormal bir sapma söz konusu ise vakit kaybetmeden doktora başvurmak en doğru adım olacaktır. Solunum sayısının anormal farklı olması, büyük hastalıkların da habercisi olabilir. Bu nedenle bebeğin solunumunda bir anormallik hissediyorsanız solunum testi yaptırmanız en mantıklı hal tarzıdır.

Bebekler Dakikada Kaç Kez Nefes Alıp Verir?

Bebeğin nefes alıp vermesinin normal olup olmadığını anlamak adına bebeğin nefes alıp vermesi 1 dk boyunca gözlemlenmelidir. Evde kendi kendinize bu solunum seviyesinin ölçümünü yapabilirsiniz. Bu durumun daha profesyonel şekilde yapılmasını istiyorsanız bebeğinizi doktora götürerek solunum testi yaptırmayı da düşünebilirsiniz. Uygulayacağınız birkaç basit adım ile bebeğin dakikadaki solunum sayısını ölçmeniz mümkündür.

Solunum testi ile bebeğin akciğer fonksiyonlarının tam olarak çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi sahibi olunabilir. Belli aralıklar dahilinde solunum testi yapılarak bu konuda gerekli tedavi yöntemine başvurulabilir.

Normal Yenidoğan Solunum Sayısı Kaç Olmalı?

Bebeğin solunum sayısının düşük ya da yüksek olması durumunda solunum yoluna yönelik belli tedaviler uygulanmalıdır. Bunun için de ayrıntılı testlerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Solunum sayısının olması gerekenden fazla olması halinde bebeğin solunumun çok hızlı olduğu sonucuna varılabilir. Olması gerekenin çok üzerindeki solunum miktarı bebeğinizin zatürre riski taşıdığının da göstergesidir. Ayrıca yüksek oranda nefes sayısı, bebeğinizin üst solunum yollarında enfeksiyon olduğunun da işareti olabilir.

Solunum sorunları genel anlamda akciğer hastalıklarının habercisidir. Ateşli hastalıklardan ya da kalp hastalıklardan kaynaklı olarak da solunum sayısında olağanüstü artış söz konusu olabilir. Solunum sayısının anormal olmasının tespit edilmesini müteakip derhal bu olumsuzluğa müdahale edilmelidir. Erken teşhis ve tedavi ile büyük sorunlar yaşanmadan önemli hastalıkların önüne geçmek mümkündür.