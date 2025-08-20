Bebeklerdeki bu belirtiler kalp hastalığının habercisi olabilir! Uzmanlar uyardı: "Erken teşhis önemli..."



PEDİATRİK TAKİP ÖNEMLİ

PEDİATRİK takip gerektiren durumları ise Prof. Dr. Ceyran, şöyle anlattı: "Bebeklerde kalp çarpıntısı veya anormal nabız önemlidir. Bebeğin nabzı hızlı veya düzensiz ise takip gerekebilir. Yine kalpte üfürüm dediğimiz durum tabii ki her zaman ciddi bir sorun olmayabilir, ancak bir pediatrik kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmeli ve takip edilmelidir. Bebeklerde herhangi bir bayılma veya bilinç kaybı olduğunda hemen doktora başvurulmalıdır. Soğuk terleme ve solgunluk durumu kalp yetmezliğini işaret edebilir. Kusma ile birlikte morarma veya nefes darlığı yaşanması acil müdahale gerektirebilir. Eğer bu belirtilerden herhangi biri fark edilirse vakit kaybetmeden bir hekime gidilmelidir."



AİLELER BİLİNÇLİ OLMALI

YENİ doğan bebeklerde rutin kontrollerin çok önemli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ceyran, "Özellikle riskli gebelik sonrası doğan bebekler ilk ayda mutlaka bir pediatrik kardiyoloji kontrolünden geçmelidir. Genetik faktörler önemli bir etken olduğu için ailede doğumsal kalp hastalığı öyküsü varsa bebeğin kalp sağlığı daha dikkatli izlenmelidir. Doktorun önerdiği aşılar yaptırılmalı ve enfeksiyon önlemleri alınmalıdır. Çünkü kalp hastalığı olan bebeklerde enfeksiyon riski ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Özellikle RSV gibi virüslerden korunma önemlidir. Doğuştan kalp hastalıklarının büyük çoğunluğu, doğru tanı konulduktan sonra tedavi edilebilmektedir. Tedavide girişimsel kardiyolojik yöntemlerin yanında, kalp ameliyatları ile çocuklar sağlıklı olarak yaşamlarına devam edebilirler" dedi.