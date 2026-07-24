Bel ağrısı mı? Aslında böbrekleriniz yardım istiyor olabilir!

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, günlük yaşamda sık görülen bel ve yan ağrısı şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuran birçok kişi, sorunun kaynağını yalnızca kas ve iskelet sistemiyle ilişkilendirilebiliyor. Söz konusu ağrılar, çoğu zaman basit bir kas ağrısı olarak değerlendirilse de bazı durumlarda böbrek taşı gibi ciddi sorunların habercisi olabiliyor.

Özellikle geç fark edilen böbrek taşları, kalıcı hasarlara neden olabiliyor. Ağrının tek taraflı olması, aralıklı şiddetlenmesi veya eşlik eden farklı belirtilerin bulunması durumunda tablonun daha dikkatli değerlendirilmesi gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, her bel ağrısının fıtık olmadığını ve böbrek kaynaklı nedenlerin mutlaka araştırılması gerektiğini aktararak, erken tanının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bel ve yan ağrısı şikayetleriyle hastaların farklı branşlara başvurabildiğine değinen Atış, "Bu hastalar ortopediye, fizik tedaviye ya da beyin cerrahisine gidebildiği gibi ürolojiye de başvurabiliyor, çünkü bu ağrıların altında sadece bel fıtığı değil, böbrek taşı gibi ürolojik nedenler de yatabiliyor." ifadesini kullandı.

Atış, doğru tanı için tüm sistemlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine ve aksi durumda hastalığın gözden kaçabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Böbrek taşları bazı hastalarda şiddetli ağrıya yol açarken, bazı durumlarda sessiz ilerleyebilir. Sessiz ilerleyen taşlar ise tanının gecikmesine neden olabilir. Taş, böbrekte tıkanıklık oluşturursa ciddi hasar gelişebilir ve bu durum böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Erken dönemde teşhis edilen böbrek taşları genellikle endoskopik yöntemlerle kolayca tedavi edilebiliyor. Ancak gecikmiş ve böbrekte hasar oluşturmuş vakalarda daha ileri cerrahi yöntemlere başvurmak zorunda kalabiliyoruz. Hatta bazı durumlarda böbreğin alınması gerekebilir."